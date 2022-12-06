شراكة بين مصرف عجمان و«كيه إم إم آر سي إي باي» لإحداث تحوُّل بقطاع خدمات الدفع

المصدر: عجمان - البيان

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وقَّع مصرف عجمان اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «كيه إم إم آر سي إي باي» لمنصة خدمات تحصيل رسوم الدفع. وستزود هذه الشراكة مصرف عجمان بالتكنولوجيا اللازمة لتسريع تحوُّله الرقمي وإثراء عروضه المقدمة للعملاء من خلال إضافة خدمات دفع جديدة. كما يتيح هذا التعاون لشركة «كيه إم إم آر سي إي باي» العمل في جميع أنحاء الإمارات، بدعم من أطر الامتثال والأطر التنظيمية لمصرف عجمان.

وقال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: نواصل سعينا المستمر لابتكار وتطوير إمكانات جديدة تمكننا من تلبية توقعات عملائنا واحتياجاتهم. ستتيح لنا شراكتنا مع شركة «كيه إم إم آر سي إي باي» الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتسريع تقديم حلول دفع أفضل في سوق دائمة التغيُّر والتطور. وتأتي هذه الشراكة كخطوة جديدة ومهمة في سبيل تحسين خدمات الدفع لدينا من خلال حلول بسيطة، وآمنة، وموثوق بها لتقديم تجربة سلسة لعملائنا.

وتقدم شركة «كيه إم إم آر سي إي باي»، إضافة إلى تعزيزها لخدمات مصرف عجمان، حلولاً رقمية للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية الأخرى من خلال مجموعة تقنيات متكاملة للمنصة كخدمة.

وتشمل خدمات الإصدار، والتحصيل، والمعالجة المباشرة لمخططات الدفع. وتشمل الإمكانات التي توفرها الشركة خدمات التحصيل من نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، وتحسين الإصدار، والحلول المستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات، وأكشاك الإصدار الفوري، وإمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات.

وقال جاستن هنري، المدير التنفيذي لشركة «كيه إم إم آر سي إي باي»: يمكننا الآن من خلال العمل عن كثب مع مصرف عجمان تقديم عروض شاملة من أجل التضمين والتوجيه الرقمي لشركات تكنولوجيا الدفع المالية المعنية بإطلاق برنامج مالي في دولة الإمارات. إنها لحظة حاسمة نستعرض فيها تأثير نهج شركة «كيه إم إم آر سي إي باي» من خلال عقد منفرد وواجهة برمجة تطبيقات واحدة، يضمان جميع الخدمات تحت مظلة نظام واحد وشامل للدفع.

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