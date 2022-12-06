سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 3.1 مليارات درهم في ثانية جلسات الأسبوع

المصدر: وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة جاوزت 3.1 مليارات درهم في ختام تداولات جلسة اليوم، مع تنفيذ 3 صفقات كبيرة علي سهم "انفيكتوس للاستثمار" بقيمة مليار درهم.

وتوزعت السيولة بواقع 2.62 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و480.05 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 828.7 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 24.2 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوى 10374.14 نقطة، فيما بلغ مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" مستوى 10407.95 نقطة، ووصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 3339.89 نقطة.

وارتفع في سوق أبوظبي سهم "طاقة" بنسبة 9.4% و"بيانات" 2.54% و"أدنوك للتوزيع" 1.11% و"الياه سات" 0.75% و"بروج" 0.74% و"ملتيبلاي" 0.6%، وتصدر "العالمية القابضة" النشاط بعد استثناء الصفقات الكبيرة مستقطباً سيولة بنحو 251.9 مليون درهم.

وفي سوق دبي، ارتفع "إعمار العقارية" 0.8% مع تصدره قائمة الأكثر نشاطاً بالقيم بعد استقطابه سيولة بنحو 102.6 مليون درهم، كما ارتفع سهم "تيكوم" 0.43% و"سالك" 0.42% و"تعاونية الاتحاد" 0.35%.

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