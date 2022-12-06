العربية للسيارات تفوز بالجائزة الفضية ضمن جائزة الإمارات للابتكار

المصدر: البيان

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تمكنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، من الفوز بالجائزة الفضية خلال جائزة الإمارات للابتكار وذلك تأكيداً على مسيرتها المستمرة لدعم الابتكار والتميز،.

وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، تهدف هذه الجوائز إلى تعزيز ثقافة الابتكار داخل شركات القطاع الخاص، والارتقاء بالممارسات المبتكرة بالاعتماد على منظومة من معايير الابتكار المتكاملة.

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي للعربية للسيارات: "تأتي الإمارات في طليعة الابتكار والتقدم العالمي، لتوفر بيئة ملهمة للجميع. وبتوجيه قيادتنا الرشيدة، تمكنت العربية للسيارات من تحقيق التوسع بشكل مستمر في مجالها، كما عملت على تمكين القطاع من خلال المبادرات الطموحة والتميز في الأداء. ويطيب لنا الإعراب عن امتناننا لمجموعة دبي للجودة على هذا التكريم المرموق، ونتطلع إلى مواصلة الابتكار بالتوازي مع استراتيجية الابتكار الوطنية للدولة كأساس لكل ما نقوم به".

وتم تكريم العربية للسيارات تقديراً لدعمها ثقافة الابتكار في جميع أنحاء الشركة، وعملت على توظيف أحدث التقنيات والأنظمة المبتكرة لتقديم تجربة متميزة لعملائها.

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