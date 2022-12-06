محمد بن راشد: البناء والتشييد والعمران نحن عاصمته ومستقبله وقبلته

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال زيارة معرض الخمسة الكبار اليوم أن البناء والتشييد والعمران نحن عاصمته ومستقبله وقبلته.

وقال سموه عبر تويتر: خلال زيارة معرض الخمسة الكبار اليوم.. 2000 شركة من 60 دولة في قطاع التشييد والبناء اجتمعت في دبي مع 55 ألف متخصص.. البناء والتشييد والعمران نحن عاصمته.. ومستقبله.. وقبلته.

محمد بن راشد: خلال زيارة معرض الخمسة الكبار اليوم.. 2000 شركة من 60 دولة في قطاع التشييد والبناء اجتمعت في #دبي مع 55 ألف متخصص.. البناء والتشييد والعمران نحن عاصمته.. ومستقبله.. وقبلته. pic.twitter.com/IE9rzOzTMf — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 6, 2022

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