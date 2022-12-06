سوق أبوظبي العالمي يطرح مبادئ إرشادية للإبلاغ عن المخالفات

المصدر: أبوظبي - البيان

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طرح سوق أبوظبي العالمي اليوم مبادئ إرشادية حول الإبلاغ عن المخالفات، ما يؤكد حرص السوق على إعلاء مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة في السوق. وكان السوق، منذ انطلاقه، قد التزم بالمثابرة على تعزيز مكانته مركزاً مالياً دولياً يعمل وفق أعلى المعايير العالمية. وتماشياً مع هذا الالتزام، أصدر السوق هذه المبادئ الإرشادية لجميع الكيانات المسجلة لديه، التي يمكنها الاستعانة بها واتباعها لتأسيس إطار خاص بها للإبلاغ عن المخالفات. وتؤكد هذه المبادئ التزام سوق أبوظبي العالمي بتعميم الثقافة التي تدعم الإفصاح عن أي مخالفات أو أعمال مشبوهة، والتي تشكل جزءاً مهماً ضمن أي بيئة أعمال تقدمية ومتطورة.

وتستكمل المبادئ الإرشادية الأطر التنظيمية الحالية لسوق أبوظبي العالمي، وتغطي 6 جوانب رئيسية تدعم وجود إطار عمل قوي للإبلاغ عن المخالفات، تتضمن:

- تعريفات إرشادية حول الإبلاغ عن المخالفات: تشجع على استخدام التعريف الواسع للإبلاغ عن المخالفات.

- عدم الانتقام: ضمان منح المبلغين عن المخالفات فرصاً كافية للتحدث ومعاملتهم معاملة عادلة.

- السرية والإجراءات القانونية الواجبة: تقييد إمكانية الوصول إلى تقارير الإبلاغ عن المخالفات واتباع الإجراءات القانونية الواجبة في إدارتها.

- الإبلاغ بحسن نية: تركز على حماية أي إطار عمل للإبلاغ عن المخالفات على أساس حسن النية.

- مكونات إطار عمل الإبلاغ عن المخالفات: تتضمن المصادر المناسبة التي تدعمه، التي تختلف بحسب طبيعة عمل الكيان ذي الصلة.

- الثقافة: دعم برنامج الإبلاغ عن المخالفات كثقافة مؤسسية راسخة تقوم على الثقة والشفافية.

وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: يعد وجود أطر تنظيمية قوية للإبلاغ عن المخالفات من سمات الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر في أي مؤسسة، كما يأتي هذا الإعلان مواكبة للتوجهات العالمية المتصاعدة في ما يتعلق بمبادئ الشفافية ومساءلة الشركات. وتسلّط المبادئ الإرشادية لسوق أبوظبي العالمي بشأن الإبلاغ عن المخالفات الضوء على ضرورة وجود ثقافة الأخلاقيات المؤسسية لبناء أسس قوية، تضمن تحقيق النجاح المستدام. ويشجع سوق أبوظبي العالمي جميع الكيانات المسجلة لديه على مراجعة ومواءمة برامج الإبلاغ عن المخالفات الخاصة بهم، بما يتماشى مع هذه الإرشادات، وبما يدعم نمو سوق أبوظبي العالمي بوصفه مركزاً مالياً دولياً رائداً.

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