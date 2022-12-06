«دبي للسلع المتعددة» يفتتح «دي إم سي سي لاونج» لتقديم أفضل منتجات مركزي الشاي والقهوة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، افتتاح «دي إم سي سي لاونج» في برج الماس بالمنطقة الحيوية «أبراج بحيرات جميرا». وسيقدم DMCC لاونج تحت سقفه مجموعة خاصة من منتجات الشاي والقهوة من جميع أنحاء العالم، والتي تمت معالجتها وتحميصها وتعبئتها في مركزي الشاي والقهوة التابعين لمركز دبي للسلع المتعددة. شهد الافتتاح أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة.

وسيكون DMCC لاونج، الذي يرحب بعموم الجمهور، بمثابة ملتقى رئيسي سيجمع بين مجتمعات برج الماس وأبراج بحيرات جميرا، وسيتضمن الافتتاح سلسلة من الأنشطة الخاصة، والتي ستمتد حتى 8 ديسمبر. وتتضمن هذه الأنشطة جلسات تذوّق لمنتجات القهوة والشاي الفريدة من نوعها، بالإضافة إلى جلسات تدريبية حول تحضير القهوة وتخميرها.

ويعتبر مركزا الشاي والقهوة التابعين لمركز دبي للسلع المتعددة مرافق مصممة خصيصاً بإمكانات معالجة من الطراز العالمي، كما يقدمان خدمات أعمال متطوّرة تعزز سهولة ممارسة الأعمال والتجارة. واليوم، يحتضن المركزان مجتمعات متنامية من المنتجين والتجّار ورجال الأعمال عبر كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاعي الشاي والقهوة. وسيقدم DMCC لاونج تجربةً متميزةً ستتيح للأفراد الاستمتاع بتجربة النكهات المختلفة التي يجلبها المركزان من جميع أنحاء العالم.

ويواصل مركز الشاي ومركز القهوة دورهما المحوري في دعم الصناعات العالمية، عبر ربط الأسواق الاستهلاكية سريعة النمو في الشرق الأوسط وأوروبا ببعض الدول الرئيسية المنتجة في العالم. ويقدم هذان المركزان الدعم الكامل لقطاع صناعة القهوة والشاي، بدءاً بإنتاج المحاصيل، ووصولاً إلى تقديم المنتجات النهائية، عبر توفير دعم لوجستي يسير التكلفة، إضافة إلى خدمات التخزين والتحميص والتعبئة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز