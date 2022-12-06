مشاركة قياسية في معرض "عالم القهوة 2023" بأكثر من 1000 شركة وعلامة تجارية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، أن الدورة الثانية من معرض عالم القهوة 2023، والتي ستنطلق أعمالها شهر يناير المقبل، بالتعاون مع جمعية القهوة المختصّة العالمية، وجمعية القهوة المختصة - فرع الإمارات، من المتوقع أن تشهد مشاركة قياسية، حيث بلغ عدد الشركات والعلامات التجارية المسجلة للمشاركة حتى الآن أكثر من 1000 شركة وعلامة تجارية عالمية وإقليمية ومحلية من أكثر من 30 دولة حول العالم.

وتواصل دبي من خلال تنظيم مثل هذه المعارض التجارية خلق المزيد من الفرص التجارية الجديدة، وجمع أطراف الصناعة تحت مظلة واحدة، لتعزيز التواصل وزيادة مجالات التعاون بين المختصين والخبراء في جميع المجالات؛ في سياق سعي دبي الدائم إلى توفير بيئة ملائمة للعمل والحياة، للمستثمرين ورجال الأعمال والزوّار والمقيمين، فيما تُعدّ المشاركات الضخمة للآلاف من الخبراء والمختصين من شتى أنحاء العالم لفعالياتها التجارية شهادة ثقة واعتراف من المجتمع الدولي بالدور المحوري الذي تلعبه دبي في زيادة الحركة التجارية على المستوى الإقليمي والعالمي.

مشاركة واسعة

وتتميّز النسخة الثانية من معرض عالم القهوة، والتي ستقام خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير 2023، في قاعتي زعبيل 5 و6 بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة عدد كبير من العلامات التجارية من جميع أنحاء العالم، وأبرز الشركات والعلامات التجارية العالمية من: البرازيل، واليونان، وفرنسا وكولومبيا وتركيا، وسويسرا، وهولندا، والسويد، وإسبانيا، ورومانيا، وسنغافورة، وقطر، وبنما، وسلطنة عُمان، والمكسيك، والمملكة العربية السعودية، وكوريا الجنوبية، والأردن، وإندونيسيا، والهند، وجورجيا، والدنمارك، والتشيك، وبوليفيا، وبلجيكا، والنمسا، والصين، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة.

كما تتضمن المشاركة في الحدث المتخصص في عالم القهوة العلامات التجارية المؤسسّة والعاملة في دبي، ودولة الإمارات بما في ذلك، كافينيتد، وكوفي بلانيت، وبون كافيه، وبروينج جادجيتس، وبينانز، وكوفي ديسك، وكيرسانشي، ولا مرزوكو ميدل إيست، ولا ماركيز، والقهوة العربية، وستري، وكهرمان، وغيرها؛ كما تشارك في فعاليات المعرض من العلامات التجارية الإيطالية الشهيرة على سبيل المثال: سيمونيللي، وإيوريكا، وفيورينزاتو، وجروبو سيمبالي، ومازير لويجي، ورانسيللو جروب، والمركز التجاري العالمي الإيطالي، ومن العلامات التجارية المشاركة من جواتيمالا شركة آن كافييه، وفينكا إيلموريتو، وغيرها، ومن إثيوبيا العلامة التجارية موليجي، وإيست كوفي، كما تشارك رواندا بجناح وطني، وتشكّل الشركات والعلامات التجارية المشاركة من الولايات المتحدة الأمريكية والتي تبلغ 40 عارض.

وتوقع منظمو الحدث أن يتضاعف عدد الزوّار المتخصصين للدورة الثانية من المعرض مقارنةً بدورته الأولى، ويشمل ذلك الخبراء والمختصين والرواد في تجارة القهوة من جميع أنحاء العالم، والذين تجاوز عددهم في الدورة السابقة خمسة آلاف وستمائة زائر متخصص، فيما تشير التقديرات إلى أن حجم المشاركات العالمية، وتخفيف القيود والإجراءات التي فرضتها جائحة "كوفيد-19" على العالم سوف يسهم في زيادة عدد زوار هذه النسخة.

تجدر الإشارة إلى دراسة حديثة أجرتها "غرفة تجارة دبي" أوضحت أن قيمة مبيعات القهوة بالتجزئة في دولة الإمارات خلال العام 2021 بلغت 3.6 مليار درهم ووصل حجمها إلى 28.4 ألف طن، الأمر الذي انعكس في تزايد معدل النموٍّ السنوي المركب لقيمة مبيعات القهوة بنسبة 8.3%، ولحجمها بنسبة 7.2%، بين عامي 2015 و2020. كذلك، أوضح تقرير نشره قسم التسجيل والترخيص التجاري في "دائرة الاقتصاد والسياحة" في دبي، أن الإمارة تحتضن حالياً 615 شركة مسجّلة تعمل في مجال تجارة القهوة، محققةً ارتفاعاً بنسبة 148% في عدد التراخيص التي تم إصدارها في عام 2021 مقارنةً بعام 2020، ما يؤكّد حضور دبي المتميز ومكانتها الرائدة في هذا القطاع.

وحول معرض القهوة – دبي في ثاني دوراته، قال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس لـــ دي إكس بي لايف: "يسعدنا تنامي أعداد المشاركين في هذه النسخة، ونتوقع أن تتضاعف أعداد الحضور مقارنة بالنسخة الماضية، وسوف ينعكس ذلك على اتساع مجال المنتجات والعروض المتنوعة التي سيتيحها المعرض لزواره. نتطلع بثقة إلى هذه النسخة التي ستستضيف محبي القهوة والخبراء والمحترفين من جميع أنحاء العالم وتتيح لهم فرصة بناء الشراكات وتبادل المعارف والخبرات في مجال تجارة وتحضير القهوة".

وأضاف: "سيتضمن المعرض مجموعة من الفعاليات المتنوعة، بما فيها تذوّق القهوة، ومشاهدة عروض الباريستا المحترفين وهم يقومون بتحضير القهوة بنكهاتها المتنوعة والمتميّزة، إضافة إلى العديد من المحاضرات وورش العمل التي تقدم معلومات معمّقة حول قطاع القهوة، من خلال مجموعة من رواد القطاع والخبراء والمحترفين، الذين سيسلطون الضوء على الاتجاهات السائدة في سوق القهوة، وفرص النمو في هذا القطاع. وسيتيح المعرض المجال لبناء العلاقات مع الخبراء، والباريستا المحترفين، وصنّاع القهوة، كذلك التعريف بأصناف القهوة ومذاقاتها المتنوعة".

تجارب وأنشطة

وسيتسنَّى لزوار المعرض المشاركة في العديد من التجارب والأنشطة المتميزة، أبرزها جناح "كابينغ روم"، الذي يسمح لزواره بتذوق وتقييم جودة أصناف متعددة من القهوة والمقارنة بينها؛ وجناح "برو بار"، الذي يتيح للزوار تجربة استثنائية وغنية بمشروبات القهوة الفريدة التي يحضِّرها الباريستا المتطوعون؛ وجناح "روسترز فيلاج"، والذي يجمع صناع القهوة بالعملاء ويوفّر لهم إمكانية تذوق مختلف أنواع القهوة المُحمَّصة والمُحضَّرة. كما يمثلُّ المعرض منصةً مهمة لاستعراض أحدث التطورات في تجارة القهوة، بما فيها مصادر حبوب البُن، وطرق تحميصها، وتحضير المشروبات والتوزيع.

ويُعدّ معرض عالم القهوة أحد أبرز وأهم الفعاليات التي تجمع العاملين في مجال القهوة، وهو الملتقى السنوي العالمي لروّاد صناعة القهوة وخبرائها، ويجمع المزارعين، والتجّار، والمصنّعين، والموزّعين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب المقاهي، والمحامص، والفنادق، وعشّاق ومتذوّقي القهوة والباريستا من جميع أنحاء العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز