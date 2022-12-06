أدنوك تمنح بتروناس الماليزية أول عقد امتياز نفطي في الإمارات

المصدر: البيان

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أكدت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أنها منحت عقد امتياز لشركة النفط الماليزية بتروناس لتطوير المنطقة البرية رقم واحد التي تحتوي على مواد غير تقليدية.

وأوضحت أدنوك عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أن بتروناس ستوظف خبرتها العالمية في العمليات غير التقليدية لاستكشاف وتقييم المنطقة البرية رقم 1 في أبوظبي.

وتستند اتفاقية الامتياز التي تبلغ مدتها ست سنوات على العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وماليزيا وتأتي في أعقاب قيام أدنوك بإجراء العمليات التمهيدية في منطقة الامتياز.

وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية إنها ستواصل العمل مع شركائها لتحقيق الاستغلال المسؤول والأمثل للموارد الهيدروكربونية الغنية في أبوظبي لدعم أمن الطاقة العالمي ودفع النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.

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