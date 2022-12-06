مجموعة موانئ أبوظبي تعلن دمج كيزاد للمجمعات وشركة الإسكان الجماعي

المصدر: وام

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن دمج كيزاد للمجمعات مع شركة الإسكان الجماعي لتشكيل أكبر شركة خاصة بسكن الموظفين في أبوظبي وتمتلك مجموعة موانئ أبوظبي حصص الأغلبية فيها.

وتبلغ قيمة أسهم المؤسسة الجديدة الناشئة عن الدمج نحو سبعة مليارات درهم، ما يجعلها من بين الأكبر من نوعها في دولة الإمارات. وبلغت إيرادات كيزاد للمجمعات خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 نحو 275 مليون درهم، في حين بلغت إيرادات شركة الإسكان الجماعي خلال الفترة نفسها نحو 205 ملايين درهم.

كما بلغت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لكيزاد للمجمعات نحو 168 مليون درهم، و120 مليون درهم لشركة الإسكان الجماعي.

وسيجري إتمام الصفقة من خلال عملية تبادل للأسهم العادية دون أي تبادل نقدي.

وتعمل كيزاد للمجمعات تحت مظلة مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، ويعود تاريخ عملياتها إلى عام 2005 حيث كانت تعمل تحت مظلة "زونزكورب".

بدورها، تعد شركة الإسكان الجماعي مالكة لمرافق سكن الموظفين ومشغلة لها في إمارة أبوظبي ومتخصصة في تطوير وإدارة العقارات، حيث تملك وتشغل مدينة آيكاد السكنية في مصفح بإمارة أبوظبي بطاقة استيعابية تبلغ 58,000 سرير ومرافق ترفيهية تشمل مطاعم ومركز تسوق. كما تقوم الشركة بتشغيل عدة شركات فرعية تقدم خدمات مساندة ومن بينها شركات إدارة المرافق "خدمات"، وإدارة العقارات "إي جيه آر سي"، و"يور لوندري".

وتصبح كيزاد للمجمعات بعد هذا الدمج أكبر شركة لخدمات سكن الموظفين في إمارة أبوظبي مع طاقة استيعابية مملوكة ومُدارة تبلغ 135,000 سرير.

وستتيح المؤسسة الجديدة الناشئة لمجموعة كيزاد تزويد المتعاملين بحلول متكاملة لمرافق سكن الموظفين تشمل المراكز الطبية والحدائق والمساحات المخصصة للأنشطة الرياضية والمطاعم والمساجد، إضافة إلى الخدمات الأخرى مثل محلات البقالة وغسيل الملابس.

وقال عبدالله الهاملي الرئيس التنفيذي – المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، مجموعة موانئ أبوظبي: " تواصل مجموعة كيزاد استطلاع فرص الأعمال التي تتيح لنا توظيف محفظة أصولنا المتنوعة ومواصلة دعم نمو القطاعات الصناعية ذات الأولوية في الدولة بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة. ويسهم دمج كيزاد للمجمعات مع الإسكان الجماعي في زيادة عدد مرافق سكن الموظفين التي نمتلكها ونديرها بشكل لافت، كما يوسع مجال خدمات الدعم التي نوفرها لمتعاملينا".

وأضاف: " يؤدي الدمج دوراً محورياً في دعم أعمال كيزاد للمجمعات في مجال خدمات سكن الموظفين من حيث زيادة الطاقة الاستيعابية، وتوفير فرص مهمة لتحسين جودة الخدمات واستدامتها في جميع أنحاء دولة الإمارات. ونتطلع إلى مواصلة تطوير خدماتنا في هذا السوق الحيوي لتعزيز مساهمتنا في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بدعم التنوع الاقتصادي".

من جهته قال الدكتور سعيد خلفان الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة الإسكان الجماعي: " نفتخر بهذه الخطوة التي أتاحت لنا توحيد جهودنا مع كيزاد للمجمعات، التي حققت إنجازات مهمة في سوق قطاع سكن الموظفين. بدورها تبنّت شركة الإسكان الجماعي استراتيجية عمل ريادية واستشرافية مستدامة لتلبية الطلب المتنامي على خدمات الإسكان الجماعي وتطويرها في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، ولا شك أن هذا الإرث الغني من الخبرات والمعارف والموارد الذي تمتلكه سيؤدي دوراً مهماً في مواصلة كيزاد للمجمعات تقديم هذه الخدمات وفقاً لأفضل المعايير والمتطلبات".

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