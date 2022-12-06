1.2 تريليون تضيفها الأسهم المحلية لرأسمالها السوقي

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أضافت أسواق الأسهم المحلية 1.2 تريليون درهم إلى رأسمالها السوقي خلال 11 شهراً الأولى من العام، مدعومة بمكاسب قوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة، فيما عزز سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تداولات أمس، وربح رأسماله السوقي 2.6 مليار درهم، بدعم من مكاسب الأسهم القيادية في قطاعات العقار والمالية.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المحلية من 2.038 تريليون درهم نهاية العام الماضي، إلى 3.247 تريليونات درهم، بنهاية نوفمبر، منها 2.665 تريليون درهم لسوق أبوظبي المالي، و582.4 مليار لسوق دبي. وتعززت القيمة السوقية للأسواق المحلية، بفضل مكاسب الأسهم القيادية، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز