القرية العالمية تستعد لموسم الأعياد

المصدر: دبي - البيان

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اقترب موعد انطلاق احتفالات موسم الأعياد في القرية العالمية، وسيكون الضيوف على موعد مع لقاء رائع مع بابا نويل ومساعديه عند وصولهم إلى الوجهة العائلية الرائدة في الساعة 7 مساءً من 8 ديسمبر، ليقوموا معاً بإضاءة شجرة الأعياد والإعلان عن انطلاق احتفالات موسم الأعياد، الذي تتألق به القرية العالمية في كل موسم. وسيتم تزيين شجرة الأعياد الشهيرة في القرية العالمية، والتي يبلغ ارتفاعها 21 متراً، بإضاءات رائعة وزينة مميزة بمساعدة الأقزام المشاغبين، لتضفي أجواءً فريدة من المرح والسرور بين الضيوف طوال موسم الأعياد.

تدعو القرية العالمية ضيوفها للانضمام إليها برفقة عائلاتهم وأصدقائهم والاحتفال بانطلاق موسم الأعياد والاستمتاع بعالم أكثر روعة. وسيتم الإعلان عن المزيد من تفاصيل الاحتفالات بموسم الأعياد قريباً.

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