طلبات بـ 6.7 مليارات لمزاد سندات الخزينة السادس

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت الإمارات ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة، وبالتعاون مع المصرف المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج المزاد السادس لإصدار سندات الخزينة («T-Bonds») ضمن برنامج بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022.

وشهد المزاد السادس لبرنامج سندات الخزينة طلباً قوياً من قبل البنوك الستة الموزعة الأساسية، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6.72 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 4.5 مرات. الطلب كان قوياً على الشريحتين وجاء التخصيص النهائي على السندات لأجل 3 أعوام بـ 750 مليون درهم، وسندات لأجل 5 أعوام بـ 750 مليون درهم، وبإجمالي 1.5 مليار درهم للإصدار في المزاد السادس. وينعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق، والتي تم تحقيقها بفارق 18 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 أعوام، وفارق 30 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 5 أعوام. تمت ممارسة عملية إعادة الإصدار («re-opening») في المزاد لبناء حجم إصدارات السندات الفردية بهدف تحسين السيولة في السوق الثانوية.

وتعمل سندات الخزينة بالعملة المحلية على بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم، بما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأسمال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، وتدعم استدامة النمو الاقتصادي.

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