عقارات دبي ترفد صناعة الإنشاءات بـ27.8 مليار درهم

المصدر: دبي - بشار باغ

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أسهم ارتفاع الطلب على عقارات دبي في تحفيز انطلاق أعمال الإنشاءات في مشاريع عقارية جديدة ما انعكس إيجاباً على صناعة مواد البناء بأفرعها كافة.

ورصد تحليل أجراه «البيان الاقتصادي» لبيانات الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الفترة من بداية يناير وحتى يوم أمس قد سجلت انطلاق أعمال البناء في 109 مشاريع عقارية بتكلفة إجمالية تصل إلى 27.8 مليار درهم، وتضم المشاريع 38913 وحدة تشمل 25708 شقق ووحدات تجارية، بالإضافة إلى 13205 فلل. وتجدر الإشارة إلى أن بيانات المشاريع المسجلة في الدائرة تصنف أعمال بناء المجمعات والأحياء الواقعة في مشروع التطوير الرئيسي ذاته مشاريع مستقلة.

وتشمل المشاريع التي تمت المباشرة في أعمال بنائها خلال العام الجاري 61 مشروعاً لأبراج وأبنية سكنية ومتعددة الاستخدامات بقيمة 14.7 مليار درهم، بالإضافة إلى 48 مشروعاً للفلل بقيمة 13.1 مليار درهم.

واستحوذت منطقه الحبية الخامسة على العدد الأكبر من المشاريع التي بدأت أعمال إنشائها في العام الجاري، حيث شهدت انطلاق أعمال البناء في 12 مشروعاً، تلتها منطقة جبل علي الأولى بـ11 مشروعاً، وحلت منطقة البرشاء جنوب الرابعة ثالثة بـ9 مشاريع، وجاءت منطقة وادي الصفا 5 في المرتبة الرابعة بـ8 مشاريع، فيما شهدت كل من نخلة جميرا ومنطقة المركاض انطلاق الإنشاءات في 7 مشاريع جديدة أما منطقة الخليج التجاري فقد شهدت 6 مشاريع بدأت أعمال بنائها في العام الجاري.

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