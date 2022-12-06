«الشارقة لتنمية الصادرات» يسعى لفتح أسواق جديدة في «الخمسة الكبار»

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الشارقة - البيان

تُشارك غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، في فعاليات الدورة الـ 43 من معرض «الخمسة الكبار»، الفعالية المتخصصة في قطاع البناء، والذي انطلقت فعالياته بمركز دبي التجاري العالمي.

تأتي مشاركة مركز الشارقة لتنمية الصادرات، من خلال منصة تضم عدداً من الشركات الوطنية المتخصصة في منتجات البناء والتشييد من أعضاء الغرفة، في خطوة يهدف من خلالها المركز، إلى تعزيز حضور الصناعات المحلية، وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية، فضلاً عن الترويج وتسليط الضوء على جودة منتجات البناء والتشييد في الشارقة، واستعراض قدراتها التنافسية، إضافة إلى استكشاف استعدادات قطاع البناء، للتعامل مع التطورات المستقبلية، من خلال هذا الحدث الأضخم، الذي يستقطب هذا العام أكثر من 2000 مشارك من 60 دولة، مع 20 جناحاً وطنياً.

وأكد محمد أحمد أمين العوض مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حرص الغرفة على الوجود بقوة في هذا الحدث الهام، الذي يمثل بالنسبة لأعضاء مركز الشارقة لتنمية الصادرات، فرصة هامة للتواصل مع الفاعلين في قطاع البناء والتشييد، وبحث أوجه التعاون واستشراف مجالات جديدة للاستثمار، إلى جانب الاستفادة من فرص التصدير النوعية والمتاحة، التي يوفرها معرض الخمسة الكبار، وإبراز المنتجات الوطنية في الشارقة، وزيادة محفظة الصادرات وتنويعها نحو أسواق تصديرية جديدة، لا سيما أن المعرض يأتي في وقت يشهد فيه القطاع انتعاشاً متواصلاً في الشارقة، حيث أظهرت البيانات الصادرة مؤخراً، تسجيل نمو في القيمة التعاقدية لإجازات البناء في الشارقة خلال النصف الأول بلغت قيمتها 9.344 مليارات درهم.

وقال عبد العزيز شطاف مساعد مدير عام الغرفة لقطاع الاتصال والأعمال، إن مركز الشارقة لتنمية الصادرات، يحرص من خلال منصته المشاركة في هذا الحدث، إلى تسهيل تواصل أعضائه مع أبرز الجهات الفاعلة في قطاع البناء، وتبادل المعارف بينهم وبين جميع المعنيين، ما ينعكس إيجاباً في المساهمة في تطوير ونمو القطاع في الشارقة، مؤكداً سعي المركز الدائم إلى التفاعل مع الأحداث والفعاليات التي تقام داخل الدولة وخارجها.

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