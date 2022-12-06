«دبي الإسلامي» يحتفل بإدراج أول إصداراته من الصكوك المستدامة

المصدر: دبي - البيان

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قرع بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات، أمس، جرس افتتاح السوق احتفالاً بإدراج أول إصداراته من الصكوك المستدامة بقيمة 750 مليون دولار في بورصة ناسداك دبي. وقد تم إصدار الصكوك، التي تُعد أول صكوك مستدامة صادرة عن مؤسسة إماراتية، وفقاً لإطار العمل الخاص بالتمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي بهدف تمويل المبادرات والمشروعات البيئية والاجتماعية. ونجح البنك في تسعير الإصدار الرئيسي لأجل 5 سنوات بمعدل ربح 5.493% سنوياً، بسعر أعلى بواقع 155 نقطة أساس من سندات الخزانة الأمريكية لأكثر من خمس سنوات.

ويذكر أنه تم إدراج الصكوك الجديدة يوم 30 نوفمبر 2022، مما يُعزز مكانة أسواق المال في دبي بين أبرز مراكز إدراج الصكوك العالمية بقيمة إجمالية قدرها 80.287 مليار دولار.وأصدر بنك دبي الإسلامي، الحائز على تصنيف «A3» من قِبل وكالة «موديز» وتصنيف«A» من قِبل وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الصكوك الجديدة ضمن برنامجه لإصدار صكوك بقيمة إجمالية 7.5 مليارات دولار. وقد رفع الإدراج الجديد القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في بورصة ناسداك دبي في إطار هذا البرنامج إلى 5.55 مليارات دولار، كما رفع القيمة الإجمالية لكافة صكوك بنك دبي الإسلامي المدرجة في البورصة المالية الدولية في المنطقة إلى 7.8 مليارات دولار.

ورفع الإدراج الجديد القيمة الإجمالية للسندات والصكوك ذات الصلة بالحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية في ناسداك دبي إلى 16.825 مليار دولار.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «إننا سعداء باكتمال هذه الصفقة التي حققت العديد من الإنجازات بوصفها أول صكوك مُستدامة على الإطلاق من مؤسسة إماراتية وأكبر حجم إصدار في أسواق رأس المال العالمية من بنك خليجي منذ فبراير 2022. يعكس الطلب القوي من المستثمرين ثقة السوق في استراتيجية بنك دبي الإسلامي لتحقيق النمو، كما يعكس دور البنك الريادي والفاعل في إطار جهود تحفيز النمو الاقتصادي. يُعزز إدراج الصكوك في ناسداك دبي روابطنا مع المستثمرين في مختلف أنحاء العالم بفضل ما توفره لنا البورصة من حضور عالمي وبيئة تنظيمية متميزة».

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «نُرحب بإصدار وإدراج صكوك بنك دبي الإسلامي الجديدة في ناسداك دبي، إذ تعكس هذه الخطوة فعالية جهودنا المتوالية لتوفير بنية أسواق مالية عالمية المستوى تدعم نمو قطاع التمويل المُستدام في دبي وكافة أنحاء العالم. إننا ملتزمون بتوسيع نطاق خدماتنا بما يتماشى مع مُتطلبات جهات الإصدار والمستثمرين، والقيام بدور مؤثر في سياق المساعي الحثيثة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتصل بالتمويل المُستدام وغيرها من أنشطة السوق ذات الصلة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية».

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