ماجد الفطيم تحصل على تمويل مستدام بـ 4.6 مليارات درهم

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «ماجد الفطيم»، شركة تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا، توقيع اتفاقية للحصول على ثاني قرض لها مرتبط بالاستدامة (SLL)، بقيمة 1,25 مليار دولار (4.6 مليارات درهم)، والذي تم تنسيقه، باعتباره تسهيلاً ائتمانياً متجدداً (RCF)، لتحقيق أهداف الشركة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وقام بنك أبوظبي الأول، بتنسيق الصفقة، بصفته وكيلاً للاستدامة، وذلك انسجاماً مع استراتيجية شركة «ماجد الفطيم» الطموحة.

وقال زياد شلهوب، المدير المالي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «من خلال هذا التسهيل الائتماني المتجدد من بنك أبوظبي الأول، ونظراً لكونه التسهيل الائتماني الثاني الذي نحصل عليه خلال عدة سنوات، فإننا نسعى لمواءمة أنشطتنا مع أهدفنا الاستراتيجية طويلة المدى، للوصول إلى «المحصلة الإيجابية»، بحلول 2040».

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