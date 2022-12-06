تغييرات في القيادة العليا للاستثمار في «مبادلة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، عن انتقال مصبح الكعبي من منصبه الحالي في مبادلة، كرئيس تنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات، ليتولى منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول منخفضة الكربون، والنمو الدولي الجديد في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اعتباراً من الاثنين 16 يناير 2023، ومع تعيين الكعبي في منصبه الجديد في أدنوك، أكدت مبادلة أن وليد المقرب المهيري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، سيتولى مهام الرئيس التنفيذي المؤقت لقطاع الاستثمار في الإمارات.

وقال خلدون خليفة المبارك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة: «يمثل الدور القيادي الذي لعبه مصبح الكعبي في قطاع الطاقة في الإمارات، وعلى المستوى العالمي، بالإضافة إلى قيادته لمختلف الاستثمارات والشراكات العالمية، رافداً لتولي مهام منصبه الجديد في أدنوك».

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