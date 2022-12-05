«الخليج للملاحة» تطلق هويتها المؤسسية الجديدة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة عن إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة وشعارها الجديد في إطار جهودها لتعزيز علامتها التجارية والتحول إلى واحدة من أكثر شركات الملاحة والنقل البحري الموثوقة في العالم والتي تشتهر بالسلامة والنزاهة والاستدامة.

تأسست الخليج للملاحة القابضة في عام 2003، حيث تقوم بتقديم خدماتها إلى العديد من شركات النفط والغاز الكبرى في الشرق الأوسط بأسطول من ناقلات المواد البتروكيماوية من الدرجة الأولى، إضافة إلى سفن الدعم وقوارب الأطقم البحرية، وتكملها مجموعة متكاملة من خدمات الوكالة الملاحية وإدارة السفن.

قال أحمد الكيلاني، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب: الهوية المؤسسية الجديدة تأتي في إطار تعزيز مكانة الشركة واستعدادها لدخول مرحلة جديدة من التطور والازدهار تماشياً مع إستراتيجية أعمالها التي تركز على النمو المستدام وثقافة الأداء العالي. كما أن القيم الأساسية للشركة المتمثلة في القيام بما هو صحيح وتوطيد القيم المشتركة من خلال الشراكات وضمان الاستقرار والتقدم ستدعم تطلعات الشركة التجارية في المستقبل.

وأضاف: لضمان نجاح المرحلة المقبلة من رحلة الشركة، اتخذنا قراراً بإعادة تنظيم نموذج أعمالنا لضمان استمرارية المرونة والتنافسية والقدرة على التكيف المستقبلي. حيث ستقوم الشركة الآن بتقديم خدماتها البحرية العالمية المستوى من خلال ثلاث وحدات متكاملة: الخدمات اللوجستية وإدارة السفن والوكالة الملاحية. وتهدف هذه الوحدات إلى تقديم نهج فعال ومرن ومتكامل يوفر للعملاء قيمة اقتصادية ملموسة.

وتابع: يمثل إطلاق هويتنا المؤسسية الجديدة فصلاً جديداً ومثيراً بالنسبة لنا بعد تحولنا الناجح في العامين الماضيين، والذي يتمحور حول بناء شركة قوية وتقديم جودة لا تضاهى من الخدمات البحرية لعملائنا. تهدف الهوية المؤسسية والشعار الجديد إلى تعزيز علامة الشركة التجارية وخلق تجربة إيجابية لمساهمينا وعملائنا. ومن خلال الارتقاء بالهوية الجديدة التي تستحضر رؤية الشركة بما يعكس حرصنا على توفير خدمات متكاملة وبمعايير دولية عالية، تستهدف إلى تأمين وتعزيز المكانة الاستراتيجية التي تستحقها الشركة وبما يصب في مصلحة مساهمينا بشكل أساسي.

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