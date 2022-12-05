62 % نسبة نمو رخص ريادة لمزاولة الأنشطة المنزلية في عجمان

المصدر: عجمان - وام

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أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، عن ارتفاع بنسبة 24 % في إصدار الرخص الجديدة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021 بواقع 5,299 رخصة جديدة، فيما حققت الرخص الصناعية الجديدة ارتفاعاً بنسبة نمو 22% بواقع 155 رخصة خلال الأشهر الـ 11 الماضية.

وقال عبد الله أحمد الحمراني مدير الدائرة، إن التقرير السنوي للدائرة أظهر أن رخص برنامج تعزيز لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة نمت بنسبة 31% فيما نمت رخص ريادة لمزاولة الأنشطة المنزلية بنسبة 62 % مقارنة بالعام 2021.

وأكد الحمراني أن نمو الاقتصاد في إمارة عجمان هو هدف الدائرة الرئيسي، مشيراً إلى أن الدائرة تحتفل بإنجازها التنموي بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 51 الذي يعد مناسبة وطنية تدعونا للفخر والاعتزاز بوطننا.

وقال الحمراني إن هذا التزامن يضاعف المسؤوليّة على الدائرة كداعمٍ أساسي لعجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة وسعيها نحو مواصلة الإنجازات والدعم لتطوير مشاريعها ومبادراتها الاقتصادية للوصول إلى أرقامٍ جديدة ومتميزة لإمارة عجمان.

وأضاف: إن ما أنجزته الدولة، يدفعنا نحو تصوّر مستقبلها، وقياس حجم تأثيرنا ودورنا في هذه المسيرة، ويتطلب منا التمسك بقيم الوطنية والولاء، والعمل بروح مهنية تعزز دورنا في مسيرة النهضة الاقتصادية للدولة.

ونوه الحمراني بحرص اقتصادية عجمان على التميز المستمر وتحقيق رؤية إمارة عجمان الاقتصادية واعتماد سياسات تتصف بالشفافية والمرونة والارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال إلى مستويات عالمية.

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