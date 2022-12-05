1000 شركة في «جافزا» تدعم قطاع الإنشاءات في دبي

المصدر: دبي - البيان

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بلغ عدد الشركات العاملة في قطاع الإنشاءات في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» 1000 شركة تنتمي إلى 89 دولة في عام 2021، تمثل حوالي 30% من تجارة صناعة الحديد والصلب والإنشاءات في دبي التي يقدّر حجمها بحوالي 92 مليار درهم، بحسب تصريحات ابتسام أحمد الكعبي، رئيس المبيعات في «جافزا».

وقالت الكعبي إن تحقيق «جافزا» لهذا النجاح يؤكد استمرارها في دعم المبادرات الوطنية مثل مبادرة «نحن الإمارات 2031» التي تم إطلاقها حديثاً، و«مشاريع الخمسين» التي تهدف إلى تشكيل مستقبل الدولة، من خلال تركيزها على تطوير الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأضافت: اكتسبت «جافزا» ثقة كبرى الشركات الإقليمية والعالمية الرائدة في قطاع الإنشاءات، لما توفره من بيئة ملائمة لممارسة الأعمال، ومنظومة صناعية متكاملة، وشبكة من الشركاء الاستراتيجيين الذين يقدمون قيمة مضافة للاقتصاد من خلال مشاريعهم. وأبرز هذه الشركات التي تمثل قصص نجاح كبيرة في هذا المجال، «كوناريس ستيل»، و«دانوب لتجارة مواد البناء»، و«كابيتال ستيل»، و«آرسيلور ميتال»، وغيرها من الشركات.

وأكدت أن «جافزا» تميزت بسمعة مرموقة باعتبارها الوجهة المفضلة للشركات الرائدة في قطاع الإنشاءات محلياً وعالمياً، نظراً لموقعها الاستراتيجي وبيئة أعمالها المتكاملة، إضافة إلى الحوافز والمزايا التي تتيح للمستثمرين التملك الحر للشركات بنسبة 100%، والتخليص الجمركي الميداني، والإعفاء من رسوم الاستيراد والتصدير أو إعادة التصدير، كذلك تقديم أفضل الحلول التقنية الرقمية من «دبي التجارية» التابعة لـ «دي بي ورلد».

شركات صغيرة

وبينما تستمر «جافزا» في جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات، فإنها تعمل أيضاً على تمكين أبرز قادة قطاع الإنشاءات من خلال مرافقها النوعية التي تشمل أراضي مخصصة للتصنيع، ووحدات الصناعات الخفيفة ومستودعات التخزين، والمساحات المكتبية، وصالات العرض الجاهزة. وتمتد المرافق الإجمالية لقطاع الإنشاءات على مساحة تزيد على 3.4 ملايين متر مربع.

وتتميز المنطقة الحرة بقربها من ميناء جبل علي، ما يشكل ميزة مهمة لموقع «جافزا» الاستراتيجي، حيث تتيح لشركات الإنشاءات الوصول إلى أكثر من 3.5 مليارات مستهلك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتسمح بتوفير الدعم اللوجستي لحوالي 12,300 متعامل في موانئها من خلال شبكتها العالمية المترابطة متعددة الوسائط.

وتدعم «جافزا» بمرافقها المتطورة مجمع المعادن والصلب والإنشاءات الذي تبلغ قيمته 26.7 مليار درهم، وتساهم أيضاً بمواصلة دعم نمو القطاع على الرغم من تحديات التضخم العالمي، وزيادة تكلفة البناء، والتقلبات في سلاسل التوريد، والقيود القانونية المفروضة.

خدمات مضافة

وقد تم تعزيز الإمكانات الهائلة لـ «جافزا» من خلال خدمات القيمة المضافة التي يوفرها ميناء جبل علي مثل خدمات التجميع والتخزين وإدارة النقل ومرافق التصنيع، كذلك الأسعار التنافسية للشحن البحري التي تمنح شركات الإنشاءات العديد من المزايا لتعزيز مرونة عملياتها، وتسهيل عملية التحويل بين نمط الشحن البحري والبري، وتسريع إجراءات التخليص الجمركي الميداني، إضافة إلى توفير المرافق النوعية الأخرى مثل مساحات التخزين والخدمات اللوجستية والمستودعات.

ويقوم ميناء جبل علي، الذي يعد الأكبر على خطوط الشحن الرئيسة بين ميناءي روتردام وسنغافورة، بمناولة مختلف أنواع البضائع التي تشمل الشحنات السائبة المتفرقة في محطة الشحن العامة بمساحة 1.4 مليون متر مربع. ويعد الوصول إلى سلاسل التوريد بسهولة وشفافية عاملاً أساسياً لاستمرارية العمليات التشغيلية لقطاع الإنشاءات، سواء في عمليات استيراد ومناولة المواد الخام، أو تصدير المنتجات النهائية، ما يجعل الميناء الذي يبلغ طول رصيفه أكثر من 5 كيلومترات، ويضم 27 مرسى للسفن التجارية، ومنطقة مخصصة لتخزين البضائع العامة بمساحة 1.2 مليون متر مربع، وجهة مثالية لشركات تجارة مواد البناء استيراداً وتصديراً وشركات الإنشاءات.

ويسعى ميناء جبل علي من خلال شبكته العالمية المترابطة التي تضم أكثر من 150 ميناء وما يزيد على 80 رحلة أسبوعية إلى الأسواق الكبيرة سريعة النمو إلى مساعدة الشركات العاملة في المنطقة الحرة لتلبية الطلب المتزايد على مواد البناء إقليمياً وعالمياً، حيث أظهرت مؤشرات النمو المسجلة خلال السنوات العشر الماضية مدى كفاءة عمليات الميناء التي حققت رقماً قياسياً في أحجام مناولة الحاويات والبضائع السائبة المتفرقة خلال الفترة من 2011 إلى 2021 لتصل إلى حوالي مليار طن متري من منتجات الحديد والصلب ومواد البناء.

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