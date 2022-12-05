100 مشروع ناشئ يحتضنها «الشارقة لريادة الأعمال 2022»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) عن تنظيم فعاليتين رئيسيتين تدعمان رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة من خلال إتاحة الفرصة لعرض مشاريعهم وأفكارهم أمام كبار المستثمرين من مختلف القطاعات، وذلك خلال الدورة السادسة من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» 2022، الذي ينظمه «شراع» يومي 17-18 ديسمبر الجاري، تحت شعار «حيث ننتمي».

وتجمع الفعالية الأولى أكثر من 100 من أصحاب الشركات الناشئة المشاركين في المهرجان مع نخبة من كبار المستثمرين العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات، وتتيح الفعالية الثانية المنافسة بين رواد الأعمال، للحصول على جوائز مسابقة المهرجان المالية والتقديرية.

100 رائد ناشئ

ويهدف مركز الشارقة لريادة الأعمال، من خلال الفعالية الأولى، إلى تزويد رواد الأعمال بنصائح وخبرات كبار المستثمرين لتعريفهم بأدوات إدارة وتطوير المشاريع الناشئة، بما يضمن نجاحها وريادتها، والاستراتيجيات الواقعية المستخدمة من كبرى الشركات لاستثمار الفرص والموارد بأفضل السبل، من أجل تحقيق معدلات نمو قياسية.

ويعمل فريق «شراع» على توفير فرص لأصحاب الشركات الناشئة لعرض مشاريعهم أمام مجموعة من المستثمرين وممثلي كبرى الشركات منها: هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، والهلال للمشاريع، وبنك الإمارات للتنمية، و«ديتك فينتشرز»، وغيرهم، حيث يتيح لهم مركز الشارقة لريادة الأعمال الالتقاء بأصحاب المشاريع الناشئة، وإجراء جلسات تعريفية حول المبادئ الكفيلة بخوض رحلة ناجحة ومثمرة لتأسيس مشروع ناشئ، واستعراض نماذج واقعية رائدة في هذا الشأن.

مسابقة للشركات الناشئة

وينظم «شراع» الفعالية الثانية بدعم من مجلس سيدات أعمال الشارقة، ومدينة الشارقة للإعلام (شمس)، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وهي عبارة عن مسابقة للشركات الناشئة المشاركة في الدورة السادسة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2022، ضمن أربعة محاور رئيسة: الشركات التكنولوجية الناشئة، والشركات الناشئة التي تقودها أو تملكها النساء، والشركات الإبداعية والإعلامية الناشئة، والشركات السياحية الناشئة.

وتتنافس 15 شركة ناشئة على جوائز المسابقة الداعمة لمسيرتها نحو التطور والنمو، حيث ضمت القائمة المختصرة للمتنافسين 3 شركات تملكها السيدات، و3 في محور الإبداع والإعلام و3 في السياحة و6 شركات متخصصة بقطاع التكنولوجيا، وتتيح المسابقة للشركات في القائمة، فرصة عرض أفكارها المبتكرة، والعوامل التي تميزها عن الشركات الأخرى في نفس التخصص، وأساليبها في تقديم نماذج أعمال قابلة للتطبيق والتطوير، والخدمات تشكل إضافة إلى ما هو موجود في الأسواق ضمن تلك التخصصات.

جوائز مالية ودعم مهني

وتضم المسابقة لجنة تحكيم مكونة من خبراء متخصصين في محاورها الأربعة، للفوز بجوائز نقدية، إضافة إلى فرصة الحصول على دعم مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، للوصول إلى المستثمرين والشركاء، والعديد من الامتيازات الأخرى، حيث تعتمد معايير التحكيم على مدى إبداع الفريق المشارك في القطاع الذي يعمل فيه، وجودة العرض التقديمي، وقابلية التوسع للنشاط التجاري، وأثر المنتج أو الخدمة اللذين يقدمهما.

وتشمل قائمة شروط التقدم لمسابقة الدورة السادسة من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» أن يكون للشركة المشاركة إسهام في الأعمال التجارية ضمن محاور وقطاعات المسابقة الأربعة، وأن تمتلك منتجاً واحداً في الحد الأدنى قابلاً للتطبيق ضمن تلك المحاور، إضافة إلى اشتراط كون الشركة المشاركة مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون العرض التقديمي جاهزاً ومتاحاً قبل تاريخ انطلاق فعاليات المهرجان في 17 و 18 ديسمبر 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز