المركز الإسلامي الهندي يحتفل بعيد الاتحاد

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفل المركز الإسلامي الهندي في أبوظبي بعيد الاتحاد الواحد والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة بحماس كبير ومشاركة جموع أبناء الجالية الهندية في أبوظبي.

وافتتح الفعالية محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بحضور سماحة الشيخ علي الهاشمي، المستشار الديني بوزارة شؤون الرئاسة ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية.

وأكد المتحدثون في الحفل أن دولة الإمارات تواصل المضي قدماً بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في المجالات كافة، وأعربوا عن امتنانهم للحكام لجعل الإمارات واحدة من أفضل دول العيش وترسيخ مكانتها في مقدمة دول العالم في شتى المجالات.

كما تضمن الحفل العديد من البرامج الثقافية التي شملت الرقصات التقليدية وأشكال الفنون الأخرى.

كما حضر الحفل بافا حاجي، رئيس المركز الإسلامي، وبلاجي راماسوامي، مستشار السفارة الهندية، ورجل الأعمال شمس الدين بن محيي الدين، وعبدالله فاروقي، رئيس مركز كيرالا الإسلامي، وتي كيه عبدالسلام، أمين المركز الإسلامي وشخصيات أخرى.

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