انطلاق منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب منصتها الجديدة المتكاملة المطورة كلياً للخدمات الضريبية الرقمية «إمارات تاكس»، التي تم تفعيلها بنجاح، وأصبحت خدماتها متاحة للخاضعين للضريبة بأحدث التقنيات المستخدمة عالمياً في المجال الضريبي.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي أن عملية الانتقال من النظام الإلكتروني الضريبي الذي كان مستخدماً سابقاً إلى المنصة الجديدة تمت بسلاسة تامة، حيث تم ترحيل بيانات جميع المستخدمين الحاليين بنجاح لضمان أن يكون كل مستخدم للنظام الجديد قادرًا على استخدام المنصة الرقمية الجديدة «إمارات تاكس» بسهولة تامة، بما لا يؤثر على المعاملات التي يقوم بها عملاء الهيئة، حيث تم استكمال جميع إجراءات الانتقال خلال فترة عطلة العيد الوطني.

وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق تطبيق «إمارات تاكس» الذكي للخدمات الضريبية قريباً لتوفير مزيد من التسهيلات لعملاء الهيئة.

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: تأتي هذه الخطوة المهمة في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاستفادة من التقنيات الحديثة وتأسيس بنية تحتية رقمية متكاملة تخدم جميع فئات المتعاملين، ويشكل إطلاق منصة «إمارات تاكس» علامة فارقة ضمن الخطط الطموحة للهيئة الهادفة لأن تصبح هيئة رقمية رائدة في القطاع الضريبي، فتوفر المنصة الجديدة نقلة نوعية للارتقاء بالنظام الضريبي.

وأضاف البستاني: قام فريق العمل المكلف بتنفيذ المشروع على مدى فترة طويلة من العمل والجهود المتواصلة ببناء منصة ضريبية متكاملة اعتماداً على أحدث التقنيات والبرامج الذكية المستخدمة في هذا المجال، لتحسين تجارب عملاء الهيئة خلال إدارة عملياتهم الضريبية بأساليب تتميز بأعلى مستويات الكفاءة، والسرعة، والسلاسة، والشفافية.

وأكد أن منصة «إمارات تاكس» التي تم إطلاقها، وتطبيق «إمارات تاكس» الذكي الذي سيتم إطلاقه قريباً، يوفران حلولاً ذكية للتحسين المستدام لتجارب المتعاملين للوصول السلس - من أي مكان وعلى مدار اليوم - إلى جميع خدمات الهيئة سواء المتعلقة بالتسجيل، أو تقديم الإقرارات، أو سداد المستحقات الضريبية من قبل المسجلين بالنظام الضريبي، أو استرداد المبالغ الضريبية للفئات المؤهلة قانوناً للاسترداد، أو تقديم طلبات إعادة النظر، أو غيرها من إجراءات ضريبية.

وأوضحت الهيئة أن دافعي الضرائب والوكلاء الضريبيين وجميع الفئات المعنية بالنظام الضريبي سيستفيدون من التحسينات التي توافرت في المنصة الجديدة.

وأضافت أنه في إطار التزام الهيئة الاتحادية للضرائب بتعزيز التواصل مع دافعي الضرائب وجميع فئات المتعاملين، ولمعرفة المزيد حول الميزات الرئيسية لمنصة «إمارات تاكس»، تواصل الهيئة عقد سلسلة من الندوات التعريفية الافتراضية يومياً خلال شهر ديسمبر الحالي التي يمكن لعملاء الهيئة المشاركة فيها، للتعرف على كيفية التعامل من خلال المنصة الجديدة، والحصول على إجابات لأية استفسارات، ومعرفة كيفية التغلب على أية صعوبات قد تواجههم، حيث يتم عقد فئتين من الندوات التعريفية الافتراضية، الفئة الأولى يتم من خلالها شرح وتوضيح خطوات إعادة تعيين كلمة المرور لكل مسجل لدى الهيئة، فيما يتم من خلال الفئة الثانية شرح وتوضيح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية وسداد المستحقات الضريبية للهيئة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، واسترداد المبالغ الضريبية القابلة للاسترداد من خلال منصة «إمارات تاكس».

وأشارت إلى أنه تم إطلاق صفحة مخصصة لمنصة «إمارات تاكس» عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب للتعريف بالمنصة يتضمن معلومات تفصيلية حول آلية استخدام المنصة الجديدة ومقاطع فيديو توضيحية، وكل الأسئلة الشائعة حول المنصة مع إجاباتها، والجدول الزمني المتعلق بالمنصة، كما تقوم الهيئة بإرسال جميع المستجدات والمعلومات المهمة مباشرة إلى دافعي الضرائب المسجلين من خلال عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بكل مسجل لدى الهيئة.

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