1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 429 مبايعة بقيمة 1.14 مليار درهم منها 84 مبايعة للأراضي بقيمة 433.24 مليون درهم و345 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 708.45 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الرفاعه ثم مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 45 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم وثالثة في نخلة ديرة بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 164 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 37 مليون درهم بمنطقة جميرا الثانيه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 107 ملايين درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 132 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 270.25 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 125.79 مليون درهم و65 رهن فلل وشقق بقيمة 144.45 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة أم الشيف بقيمة 61 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 52 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 6 هبات بقيمة 44.84 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 33 مليون درهم وأخري في منطقة جميرا الأولى بقيمة 4 ملايين درهم.

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