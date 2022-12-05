سوق دبي المالي يربح 2.6 مليار درهم في مستهل الأسبوع

المصدر: وام

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عزز سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تداولات اليوم، وربح رأسماله السوقي ما يربو على 2.6 مليار درهم بدعم رئيسي من مكاسب الأسهم القيادية في قطاعات العقار والمالية.

وزاد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي من 582.4 مليار درهم بنهاية الأسبوع الماضي، وصولاً إلى أكثر من 585 مليار درهم في ختام جلسة اليوم، بينما وصلت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 2.652 تريليون درهم.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 2.39 مليار درهم موزعة بواقع 1.76 مليار درهم في سوق أبوظبي و628.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على 640 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 30 ألف صفقة.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع سهم "إعمار العقارية" بنحو 1.8% إلى 6.19 درهم مع تصدره قائمة النشاط بعد استقطابه سيولة بنحو 169.3 مليون درهم، كما زاد "دبي الإسلامي" بنحو 1.93% و"سوق دبي المالي" 3.68% و"ديوا" 0.85%.

وفي سوق أبوظبي، ارتفع سهم "ملتيبلاي" 2.26% متصدراً قائمة النشاط بعد اجتذابه سيولة بنحو 313.8 مليون درهم، كما صعد "الياه سات" 1.92% و"غذاء القابضة" 0.93% و"دانة غاز" 0.66% و"موانئ أبوظبي" 0.52% و"بروج" 0.37% و"طاقة" 0.29%، كما صعد "العالمية القابضة" بنسبة 0.02% وتصدر المرتبة الثانية في قائمة الأنشط بسيولة 213.7 مليون درهم.

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