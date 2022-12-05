علامة تجارية جديدة لأبراج بحيرات جميرا

المصدر: البيان

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كشف مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن إطلاق علامة تجارية جديدة لمنطقة أبراج بحيرات جميرا تحت عنوان "عالم مفعم بالحياة"، وهي تعكس مسيرة نمو هذه المنطقة وتحوّلها إلى مجتمع راقٍ متعدد الاستخدامات تتوافر فيها كافة المقومات العالمية.

ويمثّل جوهر العلامة التجارية الجديدة مسيرة نمو أبراج بحيرات جميرا، التي باتت وجهةً فاخرةً تتوافر فيها كافة مقومات العيش والعمل والازدهار وتنبض كافة أرجائها بالحيوية والنشاط، وتنضوي تحت هوية مجتمعها قيم الأصالة والطموح والتوازن والتعاون، مما جعلها وجهةً مفضلةً لجميع الأفراد الذين يطمحون إلى أنماط حياة سعيدة.

وتأتي العلامة التجارية الجديدة مستوحاة من الموقع الاستراتيجي لأبراج بحيرات جميرا الكائنة في واحدة من أسرع المناطق الحرة نمواً في العالم. ويشتهر مركز دبي للسلع المتعددة بدوره المحوري كبوابة رئيسية تربط بين الأسواق العالمية، حيث يعتمد أفضل المعايير الدولية في تسهيل ممارسة النشاطات والأعمال التجارية وفتح آفاق واسعة من فرص النمو أمام الشركات الأعضاء. وتُعتبر أبراج بحيرات جميرا، التي تحتضن اليوم أكثر من 21 ألف شركة من مختلف الصناعات والقطاعات، منطقة أعمال رائدة من الطراز العالمي بل ومنصّة حيوية لتأسيس وإطلاق مفاهيم الأعمال ورفد زخم النشاط الاقتصادي، وهذا ما ينعكس جلياً في الهوية البصرية للعلامة التجارية الجديدة التي تجسّد أهمية هذه الوجهة الفريدة.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "سجّلت منطقة أبراج بحيرات جميرا، منذ بداياتها الأولى بتشييد أول برج عام 2006، مسيرة نمو رائعة وسرعان ما تحوّلت إلى وجهة متنوعة تلبي تطلعات جميع سكانها، وتساعد الشركات على تحقيق النمو والازدهار كما تقدم تجارب فريدة لزوّارها. وتتطلع منطقة أبراج بحيرات جميرا إلى مواصلة مسيرة النمو خلال السنوات المقبلة، مما سيثري من خيارات وتجارب الأجيال الحالية والقادمة على حد سواء. وتمثّل هذه العلامة التجارية الجديدة أحدث النجاحات التي تُضاف إلى سجل إنجازات أبراج بحيرات جميرا، والتي ستجسّد أبعاد وهوية مجتمعها المتنوّع والعالمي".

وتُعد منطقة أبراج بحيرات جميرا وجهة جاذبة للقاطنين والزوّار، إذ تقدم مجموعة واسعة ومتنوعة من خيارات الضيافة والمطاعم وغيرها من المرافق الترفيهية، بدايةً من مساحات الأطعمة والمشوبات ومروراً بالمطاعم الفاخرة من فئة خمس نجوم ووصولاً إلى الأسواق المجتمعية ومتاجر التجزئة الفاخرة، مما يجعلها وجهةً مفضلة لتناول الأطعمة وممارسة الأنشطة الثقافية. وقد أضاف مركز دبي للسلع المتعددة مجموعة واسعة من المرافق الرياضية والترفيهية داخل هذه المنطقة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الحدائق والملاعب المخصصة لكرة القدم وملاعب كرة السلة وغيرها من ملاعب التنس ومراكز اللياقة البدنية المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة. وقد ازدادت شهرة أبراج بحيرات جميرا بوصفها واحدةً من أكثر الوجهات المجتمعية الرائجة في دبي خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بعدما تكللت بالعديد من الجوائز المحلية والدولية بما فيها جائزة التميز في تطوير البنية التحتية من فايننشال تايمز في عام 2022 وجائزة أفضل موقع مناسب لجميع أفراد الأسرة في عام 2017.

وتعكس العلامة التجارية الجديدة بشكل أمثل المكانة المرموقة التي تتمتع بها أبراج بحيرات جميرا باعتبارها بيئة ملائمة تحثّ على التغيير الإيجابي والنمو نحو الأفضل. ويأتي في صميم هوية أبراج بحيرات جميرا مواصلة إحداث أثر إيجابي وملموس على المستوى البيئي والمجتمعي، تماشياً مع الإستراتيجية البيئية والمجتمعية والحوكمة الخاصة بمركز دبي للسلع المتعددة والتي تنضوي تحتها مجموعة واسعة من المستهدفات والركائز الأساسية التي تنشد تحقيق أكبر قدر من المكاسب والمنجزات الإيجابية في حياة المقيمين والشركات والزوّار على حد سواء. ويشمل ذلك اعتماد أحدث تقنيات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتقليل النفايات، والحد من استخدام المنتجات البلاستيكية المستخدم لمرة واحدة، بالإضافة إلى توفير مرافق ومساحات شاملة في جميع أنحاء المجتمع.

هذا وتُعد أبراج بحيرات جميرا إحدى المشاريع التطويرية متعددة الاستخدامات الرائدة في المنطقة، وتضم مجتمعاً يحتضن أكثر من 100 ألف شخص موزعين على مساحة 2 مليون متر مربع ضمن 87 برجاً سكنياً وتجارياً.

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