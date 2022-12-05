بدء أعمال "مسح القوى العاملة في دبي لعام 2022"

المصدر: البيان

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أعلن مركز دبي للإحصاء عن إطلاق "مسح القوى العاملة في دبي لعام 2022" والذي يهدف إلى توفير بيانات مفصلة عن الخصائص المختلفة للسكان والقوى البشرية بصورة عامة وقوة العمل من عاملين ومتعطلين والخصائص المتعلقة بهم بصورة خاصة.

ويسعى المركز من خلال المسح الذي يُنفذه سنوياً بدورته الخامسة عشر إلى تمكين متخذي القرار من وضع استراتيجيات فاعلة من خلال فهم الاحتياجات الحالية والمستقبلية الفعلية لسوق العمل وتكاملها مع الاستراتيجيات الداعمة للكوادر الوطنية الإماراتية وتمكينها في المجالات كافة بجانب التخطيط لتطوير الموارد البشرية الإماراتية، وإيجاد فرص العمل المناسبة لها.

وأكد سعادة طارق الجناحي نائب المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء أن مسح القوى العاملة لإمارة دبي يأتي ضمن مشروع وطني متكامل على مستوى الدولة يتم تنفيذه بالشراكة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية المحلية ويُمثل مصدرا أساسيا لإحصاءات العمل المتوافقة مع المعايير والمفاهيم الدولية لمنظمة العمل الدولية.

وأوضح أن المسح يُعد أحد أهم المسـوح الأسرية التي يتم تنفيذها سنوياً ضمن الخطة الاستراتيجية للمركز والتي تتيح التعرف بدقة على مستويات ومؤشرات وخصائص القوى العاملة خلال فترة زمنية محددة ومدى ملاءمتها لمتطلبات واحتياجات سوق العمل مما يدعم عمليات التخطيط وصناعة القرار من خلال تقديم صورة واضحة حول قطاع القوى العاملة.

وأضاف الجناحي أن المسح يُقدم مؤشرات المشتغلين والمتعطلين حسب تخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية كما يقيس معدلات البطالة حسب الخصائص المختلفة ومعدلات المشاركة في سوق العمل بالإمارة كذلك يمكّن من التعرف على التغيرات التي تطرأ على المؤشرات والخصائص الرئيسية خلال مرور السنوات إضافة إلى بيانات تفصيلية حول الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة للسكان والقوى البشرية كما يسمح بالتعرف على التركيب المهني والنشاط الاقتصادي للأفراد المشتغلين وكذلك الحالة العملية لهم.

ويُغطي المسح شريحة واسعة من الأسر المعيشية كعينة إحصائية ممثلة للمجتمع والجنسيات والفئات العمرية والخصائص الرئيسية الأخرى حيث سيتم تنفيذ المسح على عينة من 3000 أسرة منها 1500 أسرة إماراتية و1500 أسرة غير إماراتية.

وسينفذ المركز المسح عن طريق الاتصال الهاتفي الذي سيتم خلال الفترة المسائية من الساعة 16:30 وحتى الساعة 20:30 أيام الأحد إلى الخميس. وقد بدأت أعمال جمع البيانات بتاريخ 27 نوفمبر الجاري وتستمر حتى الأسبوع الأول من شهر يناير 2023.

ودعا مركز دبي للإحصاء جميع الأسر الإماراتية وغير الإماراتية المقيمة في إمارة دبي لضرورة التعاون التام مع باحثي مركز الاتصال والتجاوب معهم للحصول على أدق البيانات بما يخدم التنمية الشاملة لإمارة دبي .. مؤكداً أن جميع البيانات ستحاط بسرية تامة وسيقتصر استخدامها لأغراض العمل الإحصائي.

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