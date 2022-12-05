"الإمارات دبي الوطني" يتعاون مع منصة "بُنى" لتسهيل إتمام المدفوعات عبر الحدود

المصدر: وام

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن إبرامه اتفاقية شراكة مع منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل "صندوق النقد العربي".

وستمكِّنُ هذه الشراكة التاريخية مع منصة "بُنى" عملاءَ بنك الإمارات دبي الوطني من إجراء المدفوعات والتحويلات المالية في المنطقة بصورة أسرع وأكثر كفاءة وأماناً، مما يعزز مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كواحد من أكثر البنوك ابتكاراً في المنطقة.

وتوفر منصة "بُنى" للدفع عبر الحدود خدمات مقاصة وتسوية سلسة بعملات متعددة في جميع أنحاء المنطقة العربية وتهدف إلى تشجيع المزيد من التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة مما يحفز حركة التجارة بينها ويولد فرصاً استثمارية أكثر.

وقال أحمد القاسم، نائب رئيس تنفيذي أول، رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "تشكّل شراكة بنك الإمارات دبي الوطني مع منصة ’بُنى‘ دليلاً ملموساً على التزامنا بتقديم أفضل المنتجات والخدمات لدعم عملائنا ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم بسرعة وكفاءة عالية لمواكبة البيئة الرقمية سريعة التغيّر والتطوّر.

ويُعد التحالف مع نظام الدفع ’بُنى‘ خطوة مهمة ستعزز استراتيجيتنا للمدفوعات ليحظى عملاؤنا بتجربة دفع رقمية فورية سلسة وآمنة ومعقولة التكلفة. وفي المستقبل، نتطلع إلى تحقيق كامل الاستفادة من قدرات هذا النظام واغتنام الفرص التي ستثمر عنها الشراكة بين ’بُنى‘ ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك الإمارات دبي الوطني في ضوء التحوّل الذي سيشهده نظام الدفع في المنطقة".

من جانبه، قال مهدي مانع، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة بنى للمدفوعات العربية): "يسرنا انضمام بنك الإمارات دبي الوطني إلى شبكة البنوك المشاركة في المنصة، فهذا التعاون سيعزز التزامنا لتطوير قطاع المدفوعات عبر الحدود ويوفر فرصاً جديدة لتمكين الاقتصادات العربية وتقوية الروابط التجارية التي تمثل محور تركيزنا الرئيسي. ونتطلع قدماً إلى التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني لتقديم حلول مدفوعات فعالة وآمنة وموثوقة لتسهيل استخدام العملات المتعددة في مجال المدفوعات في المنطقة العربية والعالم".

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