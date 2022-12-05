انطلاق فعاليات معرض The Big 5 في دبي بمشاركة 2000 مشارك من 60 دولة

المصدر: وام

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انطلقت اليوم بمركز دبي التجاري العالمي فعاليات الدورة الـ 43 من معرض The Big 5 الفعالية المتخصصة في قطاع البناء والذى يستمر حتى 8 ديسمبر الجاري بهدف استكشاف استعدادات قطاع البناء للتعامل مع التطورات المستقبلية.

وتضم الفعالية السنوية ستة معارض متخصصة تغطي منظومة القطاع بالكامل، وهي The Big 5 Heavy، وMiddle East Concrete، وHVAC R Expo، وMiddle East Stone، وUrban Design & Landscape Expo، وFM Expo المتخصص بإدارة المرافق.

كما يشهد المعرض انطلاق النسخة الأولى من فعالية Eveything Architecture، الأولى من نوعها في الشرق الأوسط والتي تجمع أبرز الجهات الفاعلة في مجتمع العمارة والتصميم.

ويستقطب المعرض أكثر من 2000 مشارك من 60 دولة مع 20 جناحاً وطنياً، برعاية من وزارة الطاقة والبنية التحتية، وبلدية دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، ويتضمن مشاركة عُمان وباكستان وسنغافورة للمرة الأولى، ليجمع أبرز الجهات الفاعلة على امتداد سلسلة القيمة في قطاع البناء لتعزيز آفاق التواصل وتبادل المعارف بين جميع المعنيين.

كما يحتضن معرض The Big 5 سلسلة من الجلسات الحوارية التخصصية، إلى جانب العديد من العروض التقديمية حول أبرز التحديات الي تواجه القطاع وتحفز على اعتماد الحلول التقنية وتعزيز الاستدامة.

وقال بن جرينيش، نائب الرئيس الأول لشؤون البناء لدى دي إم جي إيفنتس، أن المعرض يسلط الضوء على جميع جوانب قطاع البناء، الذي يسعى لريادة جهود الاستدامة لمواجهة التغير المناخي وتفعيل التعاون بين القطاعات وتلبية التوقعات المجتمعية المتنامية وتعزيز التنوع واعتماد الحلول التقنية.

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