الأسهم المحلية تضيف 1.2تريليون درهم لرأسمالها السوقي خلال 11 شهراً

المصدر: وام

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أضافت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 1.2 تريليون درهم إلى رأسمالها السوقي خلال 11 شهراً الأولى من العام الجاري، مدعومة بمكاسب قوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 2.038 تريليون درهم في نهاية العام الماضي وصولا إلى 3.247 تريليون درهم في نهاية تعاملات شهر نوفمبر الماضي، موزعة بواقع 2.665 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية 582.4 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وتعززت القيمة السوقية للأسواق المحلية بفضل مكاسب الأسهم القيادية، إضافة إلى الإدراجات الجديدة التي شملت "موانئ أبوظبي" و"ديوا" و"بروج" و"جي إف إتش" و"إنفيكتوس للاستثمار" و"تيكوم" و"تعاونية الاتحاد" و"سالك" و"برجيل" و"بيانات" و"إمباور" و"تعليم" وأسهمت جميعها في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي العام "فادجي" خلال 11 شهراً الأولي من العام الجاري بنسبة 24.3% أو ما يعادل 2064 نقطة ليغلق عند 10552.37 نقطة في نهاية شهر نوفمبر مقارنة بنحو 8488.36 نقطة في نهاية العام الماضي، بينما صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة ناهزت 4.01% أو ما يوازي 128.1 نقطة ليقفل عند 3232.96 نقطة في نهاية شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بإغلاقه السابق عند 3195.91 نقطة في نهاية العام الماضي، مدعوما بشكل رئيسي بمكاسب أسهم العقار بنسبة 14.34%.

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