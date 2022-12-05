مليار مشترك بشبكات الجيل الخامس نهاية العام

المصدر: استوكهولم - د ب أ

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توقعت شركة صناعة معدات الاتصالات السويدية «إريكسون»، ارتفاع عدد مشتركي شبكات الجيل الخامس للاتصالات في أنحاء العالم، إلى مليار مشترك، بنهاية العام الحالي.

وأوضحت أن الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، شهدت نمو عدد مشتركي شبكات الجيل الخامس في العالم، بنحو 110 ملايين مشترك، إلى 870 مليوناً، وهو ما يعادل نحو ضعف عدد المشتركين العام الماضي، والذي قدرته الشركة السويدية بنحو 580 مليون مشترك.

وذكرت «إريكسون» أنه إذا وصل عدد المشتركين إلى مليار مشترك بنهاية العام الحالي، فهذا يعني أن شبكات الجيل الخامس حققت المليار مشترك، خلال فترة زمنية تقل عامين عن الفترة الزمنية التي احتاجتها شبكات الجيل الرابع للوصول إلى هذا الرقم، منذ إطلاقها، موضحةً أن حجم البيانات التي يتم تداولها عبر شبكات الاتصالات حول العالم، يتضاعف كل عامين تقريباً.

ومن المتوقع وصول إجمالي عدد المشتركين في شبكات الجيل الخامس بحلول 2028، إلى 5 مليارات مشترك، تشكل 55 % من إجمالي عدد مشتركي شبكات الاتصالات في العالم، والمنتظر وصولهم إلى أكثر من 9.2 مليارات مشترك.

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