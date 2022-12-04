الإمارات تؤمن 40% من واردات اليابان النفطية أكتوبر الماضي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت واردات اليابان النفطية من الإمارات 33.93 مليون برميل، أي 40.1% من إجمالي الواردات في شهر أكتوبر 2022، لتحتل المرتبة الأولى بين موردي النفط إلى اليابان، وفقاً لبيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

وخلال أكتوبر الماضي استوردت اليابان 84.58 مليون برميل كانت حصة النفط العربي فيها 94.7% أي 80.10 مليون برميل مصدرها خمس دول عربية هي الإمارات، والسعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وسلطنة عُمان.

وجاءت بقية الواردات من أمريكا الوسطى والجنوبية 0.8%، وجنوب شرق آسيا 0.8%، وأفريقيا 0.6%، وأوقيانوسيا 0.3% من الإجمالي في شهر أكتوبر.

وتمثل الأرقام المذكورة كميات النفط التي وصلت إلى المصافي والخزانات والمستودعات الموجودة في الموانئ في اليابان خلال أكتوبر 2022. وتستخدم اليابان النفط لتوليد حوالي ثلث احتياجاتها من الطاقة.

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