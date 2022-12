2000 خبير من 60 دولة يشاركون في «ذا بيج 5» في دبي غداً

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لمعرض«ذا بيج The Big 5»، الفعالية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وأكثرها تأثيراً في قطاع البناء، عن انطلاق الدورة الـ 43 من المعرض غداً، 05 ديسمبر، في مركز دبي التجاري العالمي، لاستكشاف استعدادات قطاع البناء للتعامل مع التطورات المستقبلية، ويفتح المعرض أبوابه مجاناً لجميع الخبراء في القطاع.

وتضم الفعالية السنوية ستة معارض متخصصة، تغطي منظومة القطاع بالكامل، وهي The Big 5 Heavy، وMiddle East Concrete، وHVAC R Expo، وMiddle East Stone، وUrban Design & Landscape Expo، وFM Expo، المتخصص بإدارة المرافق. كما يشهد المعرض انطلاق النسخة الأولى من فعالية Eveything Architecture، الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، والتي تجمع أبرز الجهات الفاعلة في مجتمع العمارة والتصميم.

ويستقطب المعرض أكثر من 2000 مشارك من 60 دولة، مع 20 جناحاً وطنياً، ويتضمن مشاركة عُمان وباكستان وسنغافورة للمرة الأولى، ليجمع أبرز الجهات الفاعلة على امتداد سلسلة القيمة في قطاع البناء، لتعزيز آفاق التواصل، وتبادل المعارف بين جميع المعنيين. وتستأثر دورة هذا العام من المعرض، بدعم حكومي من أعلى المستويات من كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، وبلدية دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي. كما يحتضن معرض The Big 5 لعام 2022، سلسلة من المعارض والجلسات الحوارية التخصصية، والقمم رفيعة المستوى وتجارب الزوار، إلى جانب العديد من العروض التقديمية، حول أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وتحفز على اعتماد الحلول التقنية وتعزيز الاستدامة.

جهود الاستدامة

وقال بن جرينيش نائب الرئيس الأول لشؤون البناء لدى دي إم جي إيفنتس، تعليقاً على انطلاق الحدث: «يتناول معرض «ذا بيج 5»، بدورته لعام 2022، جميع جوانب قطاع البناء، الذي يسعى لريادة جهود الاستدامة لمواجهة التغير المناخي، وتفعيل التعاون بين القطاعات، وتلبية التوقعات المجتمعية المتنامية، وتعزيز التنوع، واعتماد الحلول التقنية».

ويبدأ برنامج المعرض بفعالية «القمة العالمية لقادة البناء» Global Construction Leaders’ Summit، التي يبحث خلالها صناع القرار المحليون والإقليميون والعالميون، سبل التعاون لتحول القطاع. ويستمع المشاركون في القمة إلى آراء كل من ديفيد جروفر، الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، شركة التطوير العقاري السعودية الرائدة والمدعومة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والراعي الرئيس للفعالية، وعادل البريكي الرئيس التنفيذي لشركة الدار للمشاريع، وبيير سانتوني الرئيس التنفيذي لشركة بارسونز في الشرق الأوسط، وكيز تايلور الرئيس التنفيذي لشركة أليك، وإيان ويليامسون الرئيس التنفيذي لتسليم المشاريع للمجموعة لدى شركة البحر الأحمر الدولية، وسعيد العبار الرئيس التنفيذي لشركة إيه إي إس جي، وغيرهم الكثير.

كما يشهد اليوم الأول من المعرض، إعلان أسماء الفائزين بجوائز The Big 5 Construction Impact Awards لعام 2022، والتي تهدف إلى تكريم الإنجازات الرائدة في مجالات الابتكار التقني والرقمي والتنمية المستدامة ضمن 17 فئة، مثل أفضل مبادرة للحياد المناخي في العام، وأفضل استخدام للتكنولوجيا في العام، وجائزة القوى العاملة من مبادرة المستقبل. وتضم قائمة المرشحين النهائيين للفوز بهذه الجوائز، مجموعة من أبرز الشركات، مثل تيرنر وتاونسند، وشركة هندسة البناء الحكومية الصينية الشرق الأوسط، وكوندال، وشركة المقاولين العرب، وموت ماكدونالد.

ومن جهة أخرى، تتناول فعالية «محادثات الصناعة» Industry Talks المجانية، والحاصلة على اعتماد التطوير المهني المستمر مواضيع متنوعة، تغطي التقنية وإدارة المنشآت والتصميم والعمارة وإدارة المشاريع والهندسة الجيوتقنية المستدامة، بحسب برنامجٍ يقدمه معهد ديب فاونديشن، الشريك الداعم للفعالية. ومن المتوقع أن تستضيف قائمة المتحدثين في فعالية يوم غد، كلاً من الدكتور مروان الزيلعي مدير أول للجيوتقنية لدى إدارة المباني في سلطة دبي للتطوير، وفالنتين جابوروف مدير أول لشؤون الصحة والسلامة والبيئة لدى هيئة الصحة بدبي، والمهندسة أنوار الشمري المدير التنفيذي لقطاع حوكمة المعلومات الجغرافية المكانية في المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، ومارك جراهام المدير التنفيذي لإدارة هندسة التصميم لدى روشن، وأندرو ماسون مدير العقود في شركة كالاترافا إنترناشيونال، ومروة التفاق رئيس قسم تصميم المباني والمنشآت الاتحادية لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، وفيل أوغست مدير الحسابات الرئيس لدى أوتوديسك جلوبال.

نمذجة المعلومات

أما عشاق التقنية، فهم على مع موعد مع فعالية Digital Construction World، في جناحها الخاص لاستكشاف أحدث الحلول في مجالات تكنولوجيا البناء، وتكنولوجيا العقارات، وتكنولوجيا البنية التحتية، والتعرف إلى جناح بلدية دبي، وما يحتضنه من شركات لبناء المساكن بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتي تركز على كل مرحلة من مراحل دورة البناء. كما تشارك في المعرض مجموعة من أهم الشركات المبتكرة في القطاع، مثل وايتهيلميت، الشركة السعودية الرائدة في تطوير برمجيات إدارة عمليات البناء، وشركة رينديرا النرويجية، التي تقدم منصة مشتركة ومتطورة وقائمة على نمذجة معلومات البناء، وبلان رادار الإماراتية، منصة إدارة المشاريع الميدانية الحائزة على الجوائز، وون سبيس الأمريكية، الرائدة عالمياً في تقنية التقاط الواقع والتحليلات المعززة بالذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يستقبل معرض The Big 5 لعام 2022، أكثر من 55 ألف زائر، للتعرف إلى مجموعة متنوعة من التجارب التفاعلية الأولى من نوعها، بما فيها فعاليات جديدة، مثل The Five Bar & Restaurant، التي تُعدّ وحدة نموذجية خارجية، تقدمها بي كي جلف، والعرض المعماري الخاص بطلاب التصميم لدى الجامعة الأمريكية في دبي، وأخرى تعود إلى المعرض من جديد، مثل Selfie @ Heights، الوجهة المفضلة دوماً لالتقاط صور السيلفي على متن الرافعة، والمقدمة من كواليتي إكوبمنت رينتال.

