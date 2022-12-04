اتحاد الغرف بالدولة يوقع اتفاقية بتأسيس مجلس أعمال إماراتي ياباني

المصدر: وام

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اتفق اتحاد الغرف بالدولة مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) على توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بتأسيس مجلس أعمال إماراتي ياباني مشترك سيكون خلال الربع الأول من العام القادم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع سعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام لغرف الإمارات، مع تاكاهيكو ساوادا المدير العام لمركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، بحضور كل من يوشيو تاناكا المدير التجاري، ونوبويوكي ناكاجيما المدير العام في هيئة جيترو بدبي والشرق الأوسط وشمال افريقيا، وهيروشي هاسيجاوا المستشار الخاص لدى وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابان المدير التنفيذي لجيترو بدبي.

وتم خلال اللقاء الذي عقد في مكتب اتحاد الغرف بدبي، التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها خصوصا في المجالات التجارية، فضلا عن استعراض مناخ الاستثمار في البلدين الصديقين.

كما تمت مناقشة تعزيز التعاون بين أصحاب الاعمال في البلدين، والاتفاق على إمكانية توقيع مذكرة تفاهم تأسيس مجلس الأعمال المشترك بين البلدين خلال الربع الأول من العام 2023، ليكون المحرك الرئيسي للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وأشاد سعادة حميد بن سالم بالعلاقات الوطيدة بين الامارات واليابان في مختلف المجالات خصوصا التجارية، لافتا إلى وجود رغبة مشتركة في تعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، بما يقود الى تشجيع وزيادة الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية للوصول بها إلى مستويات أعلى.

وأوضح بن سالم، أن غرف الإمارات تشجع أصحاب الأعمال الإماراتيين على استكشاف المناخ الاستثماري في اليابان والتعرف على الفرص المتاحة والتعاون مع نظرائهم اليابانيين في انشاء شراكات وتحالفات مشتركة، ودعم السبل الكفيلة بتحقيق التواصل والتعاون بين شركات القطاع الخاص في البلدين.

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