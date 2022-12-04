الإمارات ترسخ ريادتها في التنافسية العالمية

المصدر: دبي - سيد صالح

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رسخت دولة الإمارات خلال العام الجاري تقدمها على عديد مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف القطاعات، وعززت جهودها وخططها لتتبوأ مرتبة الصدارة عالمياً في العديد من القطاعات والمؤشرات التنموية.

واستهلت الدولة عام 2022 باحتلالها الوصافة عالمياً في مستويات ثقة الشعوب بحكوماتها، بحسب مؤشر «إيدلمان» للثقة، الصادر يوم 18 يناير، محققة هذا العام نسبة 87% بارتفاع 7% مقارنة مع إصدار العام الماضي.

واحتفلت الإمارات في فبراير الماضي بالصدارة عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2022، بحسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، متقدمة من المرتبة الرابعة عالمياً في تقرير العام الماضي، وحصلت على أعلى معدل على الترتيب العام للمؤشر بواقع 6.8 درجات.

وحلت في المرتبة الأولى عالمياً في استبيانات رواد الأعمال بالدولة التي نفذها المرصد العالمي لريادة الأعمال باعتبارها الجهة الأفضل على مستوى العالم لتأسيس وبدء الأعمال التجارية. وفي 15 يونيو تصدرت الإمارات إقليمياً ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، للعام السادس، وحافظت على المركز الأول إقليمياً في الترتيب العام، والمركز 12 عالمياً.

وتوجت الإمارات بمركز الصدارة عالمياً في 19 مؤشراً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 65 مؤشراً، وضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في 102 مؤشر من إجمالي 334 مؤشراً ضمن التقرير.

واحتفظت الإمارات للعام الرابع بتصنيفها كأفضل الدول في التحول الاقتصادي الصادر عن «يو إس نيوز أند وورلد ريبورت» في 27 سبتمبر وللعام الرابع نالت الإمارات العلامة الكاملة في رصيدها على هذا المؤشر الفرعي، برصيد 100%.

واحتفظت الإمارات للعام الرابع أيضاً بالصدارة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تقدمت درجة في ترتيبها العالمي، حيث نالت المركز الــ 21 عالمياً في المؤشر العام لأفضل دول العالم.

وتصدرت الإمارات عالمياً في أداء العلامات التجارية للدول، وفقاً لنتائج تقرير «براند فاينينس نيشنز براندز 2022»، الصادر 29 سبتمبر وسجلت أداءً استثنائياً في أداء العلامات التجارية للدول هذا العام.

وفازت الإمارات في 5 أكتوبر بالمركز الأول عالمياً في مؤشر الخدمات العامة المتمركزة حول البشر الصادر عن «أوكسفورد انسايتس» وتصدرت الدولة عالمياً في مؤشرين فرعيين، وهما «تجربة الخدمة» و«المشاركة العامة».

وفي 30 نوفمبر حصدت الإمارات المركز الثاني عالمياً في فخر المواطنين بدولتهم، بحسب نتائج استبيان «يو إس نيوز أند وورلد ريبورت».

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