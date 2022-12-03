مطار الفجيرة يفتتح مدرجاً جديداً

المصدر: (الفجيرة - وام )

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احتفل مطار الفجيرة أمس بالحصول على الرخصة التشغيلية للمدرج الجديد من قبل الهيئة العامة للطيران المدني بعد تلبية جميع الاشتراطات والمعايير الدولية والمحلية لتشغيل المدرج.

وقال الكابتن إسماعيل البلوشي المدير العام لمطار الفجيرة إن تشغيل المدرج الجديد يؤكد حرصنا المتواصل على تطبيق أهدافنا الاستراتيجية في تطوير وصيانة المطار وفقاً لأعلى المعايير الدولية ما سيزيد قدرته على استيعاب المزيد من الطائرات، مشيراً إلى أن أعمال المشروع مستمرة ومبنية على جداول زمنية ويهدف عند استكماله إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتسهيل عمليات حركة الطائرات على أرض المطار.

وأوضح أن طول المدرج الموازي الجديد يبلغ 3050 متراً وعرضه 45 متراً ومجهز بأعلى المعايير وأفضل أنظمة الإضاءة الأرضية حسب المواصفات العالمية المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) وكذلك الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات.

دشن المدرج الشيخ الطيار حمد بن صالح الشرقي أول قائد طائرة يستخدم المدرج (29L - 11R) .

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