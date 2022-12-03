«اتصالات من &e» تطلق برنامج الشركات الناشئة الإماراتية

المصدر: أبوظبي – وام

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أعلنت «اتصالات من &e»، أمس، تعاونها مع وزارة الاقتصاد لإطلاق «برنامج الشركات الناشئة الإماراتية»، الذي يشمل خصومات تصل إلى 50 % على مجموعة من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشركات الإماراتية الناشئة المسجلة في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد.

وتعد هذه الخدمات الحصرية جزءاً من جهود الشركة لدعم البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، الذي يمثل منصة تقدم لرواد الأعمال الإماراتيين عدداً من المبادرات والخدمات المتكاملة والمتميزة لرفد أعمالهم بممكنات النمو وتطوير أعمالهم وأدوات الوصول إلى السوق، من خلال سلسلة شراكات واسعة ومتنامية مع مؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص في مختلف المجالات.

تمكين

وقال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد إن تمكين رواد الأعمال الإماراتيين هو توجه استراتيجي للدولة، في إطار سعيها لبناء نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار والاستدامة، بقيادة كفاءات وطنية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبما يتوافق مع أهداف ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.

وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل مستمر مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص محلياً وعالمياً، من أجل دعم نمو وتطور الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة، ورفد رواد الأعمال الإماراتيين بأفضل الخبرات والممارسات وتعزيز وصولهم إلى الفرص.

وأشار إلى أن الشراكة مع «اتصالات من &e» ستوفر لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من مواطني الدولة، المسجلين في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مجموعة متميزة من الخدمات والحوافز التي تعزز القدرات التنافسية لأعمالهم وشركاتهم، الأمر الذي يدعم جهود وزارة الاقتصاد لتحقيق رؤية الدولة الطموحة بتعظيم مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطني في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وأكد أن هذه المبادرة ستدعم رواد الأعمال الإماراتيين، إذ تقدم لهم مجموعة شاملة من الخدمات التي تتراوح بين تأسيس الشركات والحلول الرقمية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأساسيات الاتصالات وغيرها الكثير..

لافتاً إلى أنه يمكن لأعضاء برنامج الشركات الناشئة الإماراتية أيضاً الوصول إلى خدمات استشارات الأعمال المتخصصة، إلى جانب العروض الخاصة على جميع خدمات تأسيس الأعمال، واستضافة الشركات في الأحداث التي تنعقد ضمن مجتمع الأعمال، وغيرها.

فرصة مميزة

وقال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات من &e»: «الشراكة مع وزارة الاقتصاد تعكس إيماننا بأهمية دعم الشركات الإماراتية الناشئة التي تشهد المزيد من النمو في الدولة. وكجزء من البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع للوزارة، يشكل هذا التعاون فرصة مميزة للمساهمة في رؤية قيادة الدولة لتمكين الأجيال القادمة من رواد الأعمال الإماراتيين».

وستشمل العروض الجديدة أيضاً تلبية الاحتياجات الرقمية للشركات بما في ذلك باقات الهاتف المتحرك ضمن خصومات تصل إلى 50 % على مختلف حلول الاتصالات، وإدارة المواقع الإلكترونية، وتطبيقات مايكروسوفت، وغيرها.

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