صندوق النقد العربي يشارك الإمارات الاحتفالات بعيد الاتحاد

المصدر: أبوظبي - البيان

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شارك صندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية ومنصة «بنى» للمدفوعات العربية، دولة الإمارات احتفالاتها بعيد الاتحاد. وقال الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن إدارة ومنتسبي الصندوق والبرنامج ومنصة «بنى» للمدفوعات العربية يشاركون قيادة وشعب الإمارات أفراحهم بهذا اليوم الوطني.

وأضاف أن الإمارات تأتي في مقدمة الدول المؤسسة لصندوق النقد العربي، وأن الصندوق والبرنامج ومنصة «بنى» للمدفوعات العربية حظيت برعاية كريمة من قيادة الدولة باستضافة المقر في أبوظبي منذ التأسيس.

وأضاف أن الإمارات كانت ولا تزال في مقدمة الدول الأعضاء التي قدمت الدعم غير المحدود للصندوق الذي أصبح اليوم صرحاً اقتصادياً عربياً كبيراً ساهم على مدار أكثر من أربعة عقود في دعم جهود الدول العربية الأعضاء على صعيد برامج الإصلاح الاقتصادي لتعزيز استقرارها المالي والنقدي وتحقيق النمو المستدام. كما دعمت الدولة توجه الصندوق بإطار رؤيته المتجددة بعيدة الأمد 2040 لأن يكون الشريك الأقرب للدول العربية في تفاعلها مع التطورات لتعزيز مسيرة الاستقرار والتطوير الاقتصادي والمالي والنقدي وتحقيق رسالته في إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية.

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