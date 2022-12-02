«جنرال إلكتريك»: قيادة الإمارات ملتزمة بتحقيق الازدهار والتقدم

المصدر: دبي - البيان

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أثنت الدكتورة داليا المثنى، رئيس شركة «جنرال إلكتريك» في الإمارات والرئيس العالمي للشؤون الاستراتيجية والعمليات في الأسواق العالمية، على الرؤية الاستراتيجية الفذة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات والتزامها المتواصل بتحقيق الازدهار والتقدم للجميع.

وقالت: تزامناً مع احتفالنا مع الإمارات وشعبها بعيد الاتحاد الـ 51، نتقدم بأسمى التهاني إلى القيادة الرشيدة للدولة.

وأضافت: تفخر الإمارات بكونها موطناً يحتضن نحو 200 جنسية من كل أنحاء العالم، وبالتزامها تجاه صون إرثها العريق والحفاظ على قيمها الراسخة، تسعى الدولة على الدوام إلى تخطي الحدود والارتقاء إلى مستويات غير مسبوقة، بنظرة مستقبلية طموحة، ولترسيخ مكانتها الريادية لما فيه خير الإمارات والمنطقة والعالم بأسره.

وأكدت أن «جنرال إلكتريك» تتشارك مع دولة الإمارات تركيزها على الابتكار والاستدامة وتوظيف التقنيات المتطورة، وتعتز بأنها شريك الدرب في مسيرة ازدهار الدولة منذ عام 1971، بدءاً بالتزامها بتوفير آخر ما توصل إليه عالم التكنولوجيا، وانتهاءً بدورها الداعم في تنشئة الكوادر الوطنية وتطويرها وصقل مهاراتها. ولطالما دأبت «جنرال إلكتريك» على تقديم خدماتها للدولة، لتحقيق الهدف الأسمى في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي، بما يعود بالفائدة على شعب الإمارات وما تجاوزها.

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