«نخيل» تحتفي بعيد الاتحاد عبر فعاليات متنوعة

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت شركة «نخيل» بعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات، عبر فعالية غمرتها مشاعر الولاء والانتماء للدولة، والتي أقيمت في المقر الرئيسي للشركة تحت شعار «روح الاتحاد». وشارك فريق الإدارة العليا وموظفو الشركة في هذه الفعالية الخاصة لاحتفالات الدولة بهذه المناسبة الوطنية، حيث رفع علم الإمارات بالتزامن مع عزف النشيد الوطني.

وسلطت «نخيل» الضوء على العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة وما تمتلكه الدولة من إرث عريق وراسخ، عبر فعاليات الرسم بالحناء وعرض الصقور، فضلاً عن تقديم المأكولات الإماراتية التقليدية للحضور، كما احتفت الشركة بما حققته الإمارات من إنجازات حضارية وتقدم لافت على كل المستويات.

ويصادف اليوم الوطني لدولة الإمارات في 2 ديسمبر من كل عام، وذلك في ذكرى الإعلان عن توحيد الإمارات السبع وتأسيس الإمارات في عام 1971.

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