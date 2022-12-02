سلسلة من الفعاليات والأنشطة في«رايب ماركت» بجزيرة المارية

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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تستضيف جزيرة المارية، فعاليات سوق «رايب ماركت» المتنوّع طوال موسم الشتاء، حتى 29 أبريل 2023، وذلك في الساحة الجنوبية من الساعة 3:00 عصراً، وحتى الساعة 10:00 ليلاً أيام السبت والجمعة. وسيحتوي برنامج السوق المرتقب على مجموعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والعروض المباشرة.

بالإضافة إلى حديقة للحيوانات الأليفة. وقال علي فكري، نائب رئيس أول بقطاع الاستثمار الإمارات التابع لشركة مبادلة للاستثمار: «يعتبر دعم الشركات المحلية والتواصل مع المجتمع المحلي جزءاً مهماً من استمرار نمو جزيرة المارية وإمارة أبوظبي، وتعزز شراكتنا مع سوق «رايب ماركت» جهودنا الرامية إلى توفير أفضل الخيارات والتجارب على الجزيرة لجميع القاطنين والزوار، باعتبار السوق منصة تساهم في ازدهار العلامات التجارية والمشاريع المحلية الناشئة«.

وأضاف: تساهم جزيرة المارية بدور محوري في المساهمة بتحقيق التنويع الاقتصادي للإمارة والدولة على حدّ سواء، باعتبارها الوجهة الرئيسة لأنماط الحياة العصرية ومنطقة الأعمال الأولى في إمارة في أبوظبي، وتتمثل إحدى طرق تحقيق ذلك في إنشاء منصّة للشركات الصغيرة تتيح لها التواصل مع العملاء وبناء الشراكات الجديدة وتوسعة أعمالها».

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