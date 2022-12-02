تعاون لتمكين المواهب الإماراتية من دخول التكنولوجيا المالية

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت، نتورك إنترناشيونال، المزود للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الشارقة، أول مركز تدريب للشباب في قطاع التكنولوجيا المالية «فينتك».

يهدف التعاون إلى صقل القدرات الرقمية والقيادية بين الشباب ومساعدتهم على اكتشاف وظائف في مجال التكنولوجيا المالية، كما يتماشى هذا التعاون مع استراتيجية «نتورك إنترناشيونال» في جذب المواهب من الجامعة وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

كما ترعى نتورك إنترناشيونال، كجزء من التعاون، مركز «FiEX»، أول مركز لتدريب الشباب في قطاع التكنولوجيا المالية، والذي جمع طلاب المدارس الثانوية والجامعات المهتمين بمعرفة المزيد عن التكنولوجيا المالية من خبراء القطاع، كما ستقوم المؤسستان خلال العام المقبل بإطلاق برامج تدريبية، وتنظيم معارض التوظيف ومسابقات الطلاب.

وقال ناندان مير، المدير التنفيذي لمجموعة نتورك إنترناشيونال: يشهد سوق التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط ازدهارًا، ونتوقع أن ينمو هذا الاتجاه خلال العقود القليلة القادمة، وبالتالي نحتاج إلى توفير المواهب والمهارات المحلية لمواكبة هذا النمو، لذلك يسعدنا للغاية هذا التعاون، ونعتقد أنه لكي نكون لاعبًا في القطاع، يجب علينا العمل عن كثب معهم لإلهام وبناء الجيل القادم من المواهب.

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