تصنيف 5 نجوم لـ«إمداد»

المصدر: (دبي - البيان)

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حصلت «إمداد»، مجموعة الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي تقدم خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية، على تصنيف 5 نجوم للمرة الثالثة على التوالي في حفل توزيع جوائز «تقدير» في نسختها الخامسة. وتم تكريم ثلاثة من موظفي «إمداد» لمساهماتهم القيمة في كل من المجموعة والنمو والازدهار المستمرين لدبي.

وقال جمال عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»: «يسعدنا الفوز بجوائز «تقدير» هذا العام. ويعكس هذا التكريم من فئة الخمس نجوم التزامنا الراسخ بدعم الحقوق المشروعة لعمالنا وتزويدهم بكل ميزة وفرصة بمكان العمل للتفوق في حياتهم المهنية. ونشكر الموظفين الثلاثة المتميزين الذين تم تكريمهم الليلة، كما نشكر الجميع على مساعدتنا في الحفاظ على ميزتنا التنافسية بينما نواصل النمو والتوسع مع الإمارات والمنطقة وخارجها».

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