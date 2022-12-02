عطلة عيد الاتحاد تنعش التجزئة في دبي

المصدر: دبي -البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت أسوق التجزئة في دبي حالة من النشاط خلال الساعات الماضية وسط توقعات بتواصل حالة الزخم خلال الأيام المقبلة بدعم عطلة عيد الاتحاد التي تستمر 4 أيام.

وشهدت مراكز التسوق في دبي حالة من النشاط خلال الساعات الماضية مع بدء العطلة، وساعد تدفق الزوار والسياح للإمارة من داخل الدولة وخارجها في زيادة الطلب على المنتجات والسلع الاستهلاكية.

وساعد تحسن الطقس في تشجيع الأسر على الخروج إلى مراكز التسوق التي تعج بالفعاليات الترفيهية والترويجية، حيث عززت الإمارة مكانتها وجهة عالمية للفعاليات والتجزئة والتسوق، وحرصت مراكز التسوق على إطلاق العروض التسويقية، ومنح الزوار أفضل الفرص لعقد الصفقات والفوز بالخصومات والعروض القيمة.

وتنوعت العروض والخصومات التي تقدمها المحلات والسلاسل التجارية للاستفادة من تدفقات المتسوقين، وتحقيق أكبر قدر من المبيعات، فيما شملت العروض والحسومات السعرية باقة واسعة من السلع الاستهلاكية والمنزلية والملابس والأحذية، فيما نالت الأجهزة الكهربائية والمنتجات الإلكترونية حصة كبيرة من الخصومات مع انتعاش الطلب عليها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز