سوق دبي الحرة تفوز بجائزة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية

المصدر: دبي - البيان

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فازت سوق دبي الحرة بـ «جائزة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية» بالمشاركة مع شركة «بيتمور»، وذلك خلال الحفل الافتتاحي لتوزيع جوائز رابطة الأسواق الحرة في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي أقيم في فندق «ذا آرت هوتيل آند ريزورت» في البحرين بالتزامن مع انعقاد المؤتمر السنوي العشرين للرابطة، الذي استضافته البحرين للمرة الأولى، بمشاركة 440 شخصا.

وحصلت السوق الحرة على جائزة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية لالتزامها بالاستدامة وتعزيز مشاريع الحفاظ على البيئة داخل المؤسسة وخارجها، كما شهد حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم خلال حفل لرابطة الأسواق الحرة في الشرق الأوسط وأفريقيا، فوز كولم ماكلوكلين، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، بـ «جائزة إنجاز العمر».

ونال ماكلوكلين جائزة إنجاز العمر تقديراً لإسهاماته البارزة في قطاع تجزئة السفر، وقيادته الناجحة لسوق دبي الحرة منذ انطلاقتها في عام 1983. وأعرب ماكلوكلين عن سعادته بمنح سوق دبي الحرة هاتين الجائزتين المرموقتين، وقال: «شرف كبير أن أحظى بهذا التكريم من مجلس إدارة الرابطة، وأشكرهم على ترشيحي، كما أشكر لجنة تحكيم الجائزة. ويسرني أيضاً أن تفوز السوق بجائزة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية، وهذا النجاح ما كان ليتحقق لولا الدعم الكبير لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارتنا، كما أشكر فريق عمل سوق دبي الحرة على جهوده الدؤوبة لنجاح أعمالنا».

تسلم الجائزتين في البحرين بالنيابة عن ماكلوكلين، راميش سيدامبي، رئيس العمليات، سوق دبي الحرة، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي السوق، بمن فيهم صلاح تهلك، الرئيس المشترك للعمليات، وشينيد السباعي، نائب أول الرئيس، التسويق، وبرنارد كريد، نائب أول الرئيس، المحاسبة، ومنى العلي، نائب أول الرئيس، الموارد البشرية، ومايكل شميد، نائب أول الرئيس، التجزئة، وشارون بيكام، نائب أول الرئيس، المشتريات، وزايد الشبلي، نائب أول الرئيس، حماية الممتلكات والأمن المؤسسي.

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