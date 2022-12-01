الإمارات العالمية للألمنيوم: المعدن يسهم في بناء مجتمعات عصرية أكثر استدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

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قال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: إن معدن الألمنيوم يسهم في بناء مجتمعات عصرية متكاملة وأكثر استدامة في جميع أنحاء العالم. وشاركت الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، بصفتها شريكاً استراتيجياً في المؤتمر والمعرض العربي الدولي للألمنيوم «عربال 2022» في القاهرة.

وأوضح عبدالناصر بن كلبان أن مؤتمر «عربال» يعد فرصة سنوية لاجتماع الشركات الرائدة في قطاع الألمنيوم بالمنطقة لبحث سبل التعاون والتطوير للتحديات والفرص المشتركة التي تواجه قطاع صناعة الألمنيوم على المستوى الإقليمي، بدءاً من تحدي إزالة الكربون إلى زيادة تعزيز العمالة المحلية.

تشكل صناعة الألمنيوم في المنطقة حوالي 10 % من الإنتاج العالمي، وتعد الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر منتج للألمنيوم في الشرق الأوسط. وتشارك الإمارات العالمية للألمنيوم في مؤتمر هذا العام، الذي تستضيفه شركة مصر للألمنيوم (إيجبتالوم) في القاهرة تحت شعار «تمكين مستقبل أكثر استدامة».

ومنذ انطلاقه للمرة الأولى في الكويت في العام 1983، جمع مؤتمر «عربال» قادة الصناعة في المنطقة ومن مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا المختلفة والقائمة في قطاع الألمنيوم.

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