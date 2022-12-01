شعب الإمارات الثاني عالمياً فخراً بدولته

المصدر: دبي - سيد صالح

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نالت الإمارات المركز الثاني عالمياً في فخر المواطنين بدولتهم، بحسب نتائج استبيان أجرته شبكة «يو إس نيوز أند وورلد ريبورت» الإعلامية الأمريكية، ونشرت نتائجه أمس على موقعها الشبكي. ويرصد المؤشر رضا كل شعب عن دولته، وشعوره بالفخر حيالها، وإجراء مقارنة بين مكانة كل دولة في أعين شعبها ومكانتها في أعين العالم، استناداً إلى نتائج مؤشر «أفضل دول العالم في 2022» الصادر في نهاية سبتمبر الماضي عن «يو إس نيوز أند وورلد ريبورت».

وقارنت الشبكة في تقرير أصدرته وأرفقته بنتائج المؤشر بين ترتيب الإمارات على المؤشر وترتيبها على مؤشر «أفضل دول العالم في 2022»، الذي احتفظت فيه للعام الرابع على التوالي بالمركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تقدمت درجة في ترتيبها العالمي، حيث نالت المركز 21. وذكر التقرير أن مؤشر فخر المواطنين بدولتهم ينعكس على مستويات ثقة المواطنين بأنفسهم وشعورهم بالرضا عن أنفسهم وعن دولتهم.

وأفاد التقرير بأن الشبكة توصلت إلى نتائج الاستبيان من واقع أسئلة وجهتها إلى عينة يتجاوز قوامها 17 ألف شخص ينتمون إلى 35 دولة. واقتسمت ثلاث دول أخرى، هي السعودية والنرويج ونيوزيلندا المركز الثاني عالمياً مع الإمارات، بعد أن حصلت الدول الأربع على مستويات الرضا والفخر نفسها من جانب شعوبها. وكانت صدارة المؤشر للصين، وجاءت أستراليا بالمركز الثالث، فيما اقتسمت فنلندا والمملكة المتحدة المركز الرابع، واقتسمت كوريا الجنوبية والدنمارك المركز الخامس.

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