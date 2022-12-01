مجموعة & e تترأس أعمال فريق المهام المشترك للاتحاد الدولي للاتصالات

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت مجموعة &e أن فريق المهام المشترك 6/‏1 (Task Group 6/‏1) التابع للاتحاد الدولي للاتصالات أنهى أعماله بنجاح حول مستقبل النطاقات الترددية الهامة الأقل من 1 جيجاهيرتز (والمعروفة ب UHF Spectrum أقل من 1 جيجاهيرتز).

وتمثل هذه النطاقات حجر الأساس في إنشاء البنية التحتية للعديد من الخدمات مثل توفير التغطية لخدمات الهاتف المتحرك مثل الجيل الثاني والثالث والرابع وحتى الجيل الخامس إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى مثل الإذاعة الأرضية وشبكات الأزمات والطوارئ العامة وغيرها.

وشارك الفريق برئاسة مشتركة من الدكتور المهندس عبد الهادي أبو المال ممثل الإدارة الإماراتية، المدير التنفيذي الأول للاستراتيجيات التكنولوجية في اتصالات من & e، والدكتور سيرجي باستوك ممثل الإدارة الروسية، حيث تم عقد الاجتماع الأخير للفريق مؤخراً في مدينة جنيف.

وتم ترشيح ممثل مجموعة & e الدكتور عبدالهادي أبو المال نيابة عن مجموعة الدول العربية من قبل المجموعة الدراسية الخامسة للاتحاد الدولي للاتصالات والمختصة بالخدمات الأرضية المتنقلة والثابتة طبقاً للقرار الدولي للاتحاد والملحق التاسع لقرارات الدورة الأولى للاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية.

كما يؤكد اختيار مجموعة & e لرئاسة هذه اللجنة على الثقة الدولية والريادة العالمية لدولة الإمارات ودور الشركة في قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى مشاركتها في العديد من اللجان الدولية في المجالات التكنولوجية والطيف الترددي وانترنت الأشياء والمدن الذكية، مما يبرز جهودها في دعم التحول الرقمي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وقامت اللجنة الدولية باستكمال الدراسات الدولية ووضع مقترحات لخارطة الطريق لهذه النطاقات الترددية. وسيتم اتخاذ القرارات بهذا الشأن في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية المقرر انعقاده بالإمارات عام 2023.

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