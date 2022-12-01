توقيع اتفاقية بين مركز دبي للسلع ومنطقة كاتوفيتشي الاقتصادية الخاصة ببولندا

المصدر: دبي - البيان

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وقع مركز دبي للسلع المتعددة مذكرة تفاهم مع منطقة كاتوفيتشي الاقتصادية الخاصة في بولندا، بهدف خلق فرص تجارية جديدة وتوسيع علاقات الشراكة الاقتصادية القوية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا الصديقة.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون مركز دبي للسلع المتعددة ومنطقة كاتوفيتشي الاقتصادية الخاصة بشكل وثيق لتبادل المعرفة والخبرات المهنية، بما يعزز أواصر التعاون، ويمد جسور التواصل بين مجتمعات الأعمال في البلدين، ويدعم في الوقت ذاته نمو الاستثمارات والعلاقات التجارية بينهما. وقع مذكرة التفاهم مؤخراً أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، والدكتور يانوش ميشاليك، رئيس مجلس إدارة شركة منطقة كاتوفيتشي الاقتصادية الخاصة.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: في ظل العلاقات الثنائية المتينة والمستمرة في التطور بين دولة الإمارات وبولندا، تمتلك دبي فرصة كبيرة لتعزيز علاقاتها التجارية مع مجتمع التجارة والأعمال البولندي. وقد كان هذا الهدف الأساسي لحملتنا الترويجية الأخيرة «وجد من أجل التجارة» التي نظمناها في العاصمة البولندية وارسو، وهو بالضبط ما سنحققه من خلال اتفاقيتنا الجديدة مع منطقة كاتوفيتشي الاقتصادية الخاصة. نتطلع إلى العمل مع المنطقة الاقتصادية على مدى السنوات القادمة لفتح الفرص أمام الشركات البولندية التي تتطلع إلى توسيع أعمالها ودخول أسواق جديدة عبر دبي.

ولعب مركز دبي للسلع المتعددة دوراً مهماً في تعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات وبولندا، حيث يحتضن المركز حالياً أكثر من 40 شركة بولندية رائدة، والتي تستخدم المنطقة الحرة كمركز لممارسة أعمالها وأنشطتها التجارية مع أسواقها المستهدفة في جميع أنحاء العالم. ومنذ ما يقرب من عقد من الزمان، تشكل الدولة أكبر شريك اقتصادي وتجاري لبولندا في العالم العربي. فقد بلغ إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين 1.3 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى 2022.

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