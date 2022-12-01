ندوة افتراضية لغرفة تجارة دبي حول الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

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نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع «تايلر ويسينج (فرع دبي)» وأمازون الإمارات، أخيراً ندوة افتراضية تناولت الجوانب القانونية والعملية للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات.

وجاءت الندوة الافتراضية بعنوان «الجوانب القانونية والعملية للتجارة الإلكترونية»، حيث شهدت مشاركة أكثر من 144 مشاركاً من ممثلي الشركات التجارية، والراغبين بدخول سوق التجارة الإلكترونية الواعدة من مختلف المهن والقطاعات.

وقالت جهاد كاظم، نائب رئيس - الخدمات القانونية في غرفة تجارة دبي: «نحرص في غرفة تجارة دبي على ضمان حصول الأعضاء ومجتمع الأعمال على الخبرات اللازمة لتعزيز فرص الاستفادة من المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها قطاعات الأعمال، ونلتزم بتوفير كل سبل الحماية لمصالحهم. وتسهم التجارة الإلكترونية حالياً في تغيير ملامح العالم بشكل مذهل، وقد نظمت الغرفة هذه الندوة لتزويد الشركات بالرؤى اللازمة لفهم إمكانات وتعقيدات وتحديات سوق التجارة الإلكترونية من المنظور القانوني الذي يحمي أعمالها ويضمن حقوقها».

وضمت قائمة المتحدثين عبدالله المطاوعه، الشريك، وجوليا أوفر، كبير الاستشاريين في مكتب «تايلر ويسينج (فرع دبي)»، إضافة إلى فرح أبو صالح، رئيس خدمات البائعين والسلع الاستهلاكية في أمازون الإمارات. وقال عبدالله المطاوعه: «تستمر الإمارات بجذب رواد الأعمال والشركات إلى بيئتها المحفزة للتجارة الإلكترونية بجانب تجار التجزئة والعلامات التجارية التقليدية وذلك ضمن استراتيجيات التحول الرقمي. وتوفر غرفة تجارة دبي دعماً قيماً لمجتمع الأعمال».

وقالت فرح أبوصالح: تأتي أغلبية ما يتم بيعه على منصة أمازون من مجموعة واسعة من البائعين، لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً الذين اختاروا تعزيز نمو أعمالهم معنا.

تركيز

ركزت الندوة على التطورات والاتجاهات الأخيرة التي ترسم مشهد التجارة الإلكترونية من المنظور القانوني والتجاري، بالإضافة إلى الرؤى الخاصة بالقوانين والاعتبارات القانونية التي يجب أن تكون في صدارة اهتمامات أي شركة عاملة في هذا القطاع.

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